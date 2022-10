Nowe radiowozy i motocykle dla zachodniopomorskiej policji

O 4 hybrydowe auta i 23 motocykle powiększyła się w poniedziałek flota komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Zakup samochodów został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Hybrydowe pojazdy to KIA X-CEED, które trafią do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Szczecinie oraz do Komend Powiatowych w Goleniowie i Świdwinie. Samochody zostały wyposażone w silniki spalinowe o pojemności 1,6 l i mocy ponad 100 KM, natomiast silniki elektryczne mają moc poniżej 60 KM. Baterie mogą być ładowane ze stacji i podczas jazdy - umożliwia to odzyskiwanie energii z silnika spalinowego. Koszt zakupu wyniósł ponad 740 tys. zł. W tej kwocie 280 tys. to dofinansowanie z WFOŚiGW z rezerwy celowej budżetu państwa. Dzięki temu w zasobach KWP Szczecin jest już 6 pojazdów hybrydowych i 12 dofinansowanymi przez Fundusz pojazdami elektrycznymi, wśród których są pierwsze w Polsce w pełni elektryczne radiowozy, wykorzystywane do służby w Szczecinie, Szczecinku i Świnoujściu.

Również w poniedziałek KWP otrzymała 23 motocykle BMW R1250RT, z silnikami o pojemności 1254 cm sześc. i mocy 136 KM, zakupionych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jeden motocykl kosztuje 127,5 tys. zł.

