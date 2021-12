Podjuchy i Gumieńce znów bez telebusów. W budżecie miasta 2022 nie ma na nie kasy

To już pewne, że od stycznia 2022 roku znów znikną obie z jeszcze dotąd funkcjonujących w Szczecinie linie busów na żądanie. Scenariusz się powtarza. Tak było też na początku tego roku. Telebusy linii 904 w Podjuchach i 908 na Gumieńcach nie kursowały przez dwa miesiące: w styczniu i w lutym. Przywrócone zostały od marca po protestach mieszkańców i miejscowych rad osiedli. Czy to tylko kolejne zawieszenie czy może wstęp do ostatecznej decyzji o rezygnacji z transportu miejskiego na żądanie?

Radni z Podjuch już zareagowali i na facebookowym profilu miejscowej rady osiedla wystosowali apel do mieszkańców o pomoc w walce o utrzymanie linii 904 w dotychczasowej formule, by przyłączyli się do akcji wysyłania listów, wiadomości, e-maili do prezydenta i ZDiTM z apelem o zachowanie tego - jak podkreślają - bardzo potrzebnego połączenia. Na profilu RO Podjuchy można przeczytać takiej treści wezwanie: „Nie gódźmy się na wykluczenie komunikacyjne osób zamieszkujących górne partie Podjuch".

- Śledzę temat od dłuższego czasu i jestem oburzony i zdziwiony tą sytuacją. Za naszymi plecami dzieje

...