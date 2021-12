Czy w Szczecinie grasuje napastnik seksualny?

Na stronie osiedla Gumieńce pojawiły się niepokojące informacje o nieznanym mężczyźnie, który napastuje seksualnie młode dziewczyny.

Do ataków miało dojść między 25 a 28 listopada po godzinie 19 w pobliżu CH Ster i ulicy Polskich Marynarzy. Zaniepokojeni mieszkańcy poinformowali administratora strony, że ubrany na czarno mężczyzna podbiegł do nastolatki i złapał ją za pośladki. Z kolei 14 listopada pojawiła się w mediach społecznościowych informacja o mężczyźnie, który zaczepiał dzieci w pobliżu placu zabaw przy ulicy Równej (Mierzyn), proponując im odprowadzenie do domu. „Kilka dni temu pojawił się na ul. Równej młody człowiek (…) w kominiarce, wojskowy plecak, zabawka w ręku. Raz w nocy puszczał bańki, kręcił się i nikt by się nim nie zainteresował, gdyby nie zaczepił 3 dni temu naszych dzieci bawiących się pod domem… Chciał je do domu odprowadzić, wypytywał czy się nie zgubiły. Dzieci oczywiście schowały się w domu i nam powiedziały” – czytamy w jednym z komentarzy na stronie Osiedla Gumieńce. Tę sprawę mieszkańcy zgłosili jednak policji w Mierzynie po interwencji i rozmowie z nieznanym mężczyzną, którego zachowanie wydawało się mieszkańcom osiedla potencjalnie groźne.

Nie wiadomo, czy obie sprawy są ze sobą powiązane i czy w obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym sprawcą. Z rozmowy z administratorem strony dowiedzieliśmy się, że sprawa molestowania została zgłoszona dzielnicowemu. Natomiast rzecznik prasowy KMP w Szczecinie, Paweł Pankau, nie potwierdza tych doniesień. Jak dotąd nikt nie informował policji o jakichkolwiek próbach molestowania w wymienionych rejonach miasta. ©℗

Agata JANKOWSKA