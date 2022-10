Gołębi problem na pętli autobusowej Kołłątaja

Gołębie w mieście należy po prostu wytępić, przeprowadzając regularne akcje podobne do deratyzacji. Dokarmianie szczurów i gołębi powinno być karane. Przy okazji przestańcie się rozczulać nad dzikami.

Gołąb, to ptasi szczur, roznoszący groźne choróbska.

Jak okoliczni kupujący i sprzedawcy dokarmiają gołębie niedozwolonym dla nich chlebem to takie są efekty,tak samo trują kaczki w parkach i łabędzie

Przyczyną problemu są bezmyślni ludzie, którzy wysypują całe reklamówki z ziarnem i chlebem dokarmiając te szkodniki. Na zwróconą uwagę i próbę wytłumaczenia, że te gołębie srają na ludzi czekających na autobusy, wlatują pod samochody drą się i jazgoczą jak pop...ni. A swoją drogą przydałoby się ograniczyć populację gołębi bo są to szkodniki wypierające inne , pożyteczne gatunki ptaków

Dożyliśmy czasów, gdy sprzątanie musi być poprzedzone artykułem w prasie. Dlatego miasto tak wyglada i dlatego tak długo trwa od zdarzenia do interwencji. Kiedyś było normalnie.

Otóż skoro zarządzająca miastem koalicja prezydenta P. Krzystka czyli Bezpartyjni, PO i Zieloni oraz ZDiTM nie potrafią rozwiązać problemu mimo że o tym wiedzą to podpowiadamy co należy zrobić. Należy zakazać dokarmiania gołębi na terenie pętli oraz umieścić szpiczaste druciki na elementach gdzie zazwyczaj przysiadają gołębie. Oczywiste umycie obiektu nie wymaga przypomnienia. Natomiast warto wiedzieć że gołębie i ich odchody mogą być szkodliwe

Edek

2022-10-25 10:47:42

Problem z golebiami istnieje w calym miescie.Jest ich za duzo i cos z tym trzeba koniecznie zrobic.Przyczyna tego stanu rzeczy sa mieszkancy miasta ktorzy nagminnie dokarmiaja te chwasty.Ptaki tak sie rozleniwily ze siedza i czekaja na swoich karmicieli.Trzeba wlaczyc w to sluzby i bezwzglednie karac tych co je dokarmiaja mandatami .Do tego potrzebne sa rozwiazania biologiczne zeby sie nie rozmnazaly bo zapaskudza cale miasto.