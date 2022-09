Czarna seria motocyklistów. Utrudniony przejazd ul. Kołłątaja

W ciągu niespełna pół godziny w Szczecinie doszło do dwóch wypadków z udziałem motocyklistów. W obu poszkodowani odnieśli tylko niewielkie obrażenia.

Do pierwszego zdarzenia doszło o godz. 17.59 w samym centrum, w rejonie pl. Zwycięstwa i Bramy Portowej. Wszystko wskazuje na to, że do wypadku doprowadził kierowca samochodu osobowego, zajeżdżając drogę motocykliście. Ten, na skutek upadku, doznał urazu nadgarstka. Karetka pogotowia przewiozła 49-latka do szpitala.

Kolejny wypadek wydarzył się na ul. Kołłątaja, przy przystanku autobusowym, a na wysokości targowiska Manhattan. O godz. 18.28 samochód osobowy zderzył się z motocyklistą. Przy upadku 23-latek doznał urazu lewej nogi. Również został przewieziony do szpitala.

- Obaj poszkodowani w chwili zdarzenia byli przytomni, a ich stan stabilny - jak potwierdziła Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmuje się policja. Obecnie na odcinku przy Manhattanie wciąż jest utrudniony przejazd.

(an)