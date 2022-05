Na Niebuszewie-Bolinku przebudowa co najmniej do lata

z miasta

2022-05-19 10:32:29

To co się dzieje w temacie remonty@budowy@przebudowy dotyczy nie tylko Szczecina ale kilku innych dużych miast RP. Oczywiście te wszystkie prace są potrzebne, tylko dlaczego to wszystko "na kupe" Ewidentnie widać braku organizacji i logiki poczynań w temacie No niestety jak polityczne ludziki biorą się za to za co się zabrali, no to mamy to co mamy! Za wszystkich stron słychać głosy iż nadciąga ogólnoświatowy kryzys. Ciekawe ile tych prac nie zostanie dokończonych nigdy albo będą trwały latami?