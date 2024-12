Ferie w szkole. Można zapisać dziecko na półkolonie

Na półkoloniach w szczecińskich szkołach podstawowych nigdy nie jest nudno. Fot. Ryszard PAKIESER

Od 3 do 16 lutego 2025 roku dzieci i młodzież z Zachodniopomorskiego będą wypoczywać na feriach zimowych. Oferta wyjazdów na zimowiska jest jak co roku ogromna i zależy oczywiście od wielkości portfela rodzica, jednak uczniowie, którzy muszą spędzić ferie w mieście, także mają szansę na ciekawe spędzenie czasu. Szkoły organizują bowiem półkolonie z bogatym programem – o nudzie nie ma mowy.

Miasto przygotowało ponad 2,1 tys. miejsc dla dzieci w szczecińskich szkołach podstawowych. W placówkach oświatowych półkolonie podzielone są z reguły na dwa turnusy, każdy po pięć dni. Po dwa tygodniowe tury mają w ofercie Szkoła Podstawowa nr 8, nr 37, 42, 51, 55, 61, 63 oraz 68. Z takiej formy wypoczynku, podzielonego na dwa turnusu mogą także skorzystać uczniowie Zespołu Szkół Sportowych z ul. Małopolskiej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Krzemiennej. Dla niemal 230 uczniów na czas ferii otworzy swoje podwoje Pałac Młodzieży.

Pozostałe placówki oświatowe oferują tygodniowe aktywności – to SP nr 7, 12, 13, 16, 35, 41, 46, 54, 59, 65, 74. Dla 60 uczniów w jednym turnusie zorganizuje wypoczynek także Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej.

Wśród aktywności, które wymieniają szkoły, są między innymi zajęcia plastyczne, artystyczne, muzyczne, warsztaty kulinarne oraz sporo wyjść do kin, teatru Pleciuga, czy do Fabryki Wody. Dzieci na półkoloniach mają się także rozwijać sportowo. Niektóre placówki będą przyjmowały najmłodszych nawet od godz. 7, dziecko może przebywać w szkole do godz. 16-17.

Trzeba się spieszyć z decyzją o takim zapewnieniu wypoczynku uczniom – szkoły przyjmują zgłoszenia najpóźniej do 10 stycznia 2025 r., niektóre kończą rekrutację zaraz po Nowym Roku. Półkolonie nie są niestety darmowe – przeciętnie za pięciodniowy turnus, w którym oprócz atrakcji, dzieci mają zapewnione także posiłki, trzeba zapłacić ok. 700 złotych.

