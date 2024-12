Festiwal Explory w TTC. Technologie, innowacje, projekty

Uczniowie TTC na Festiwal Explory przygotowali siedem projektów. fot. TTC

Tańcem Robotów uczniowie Technikum Technologii Cyfrowych im. Jacka Karpińskiego w Szczecinie otworzyli Szkolny Festiwal Explory, wszak to właśnie w grudniu zaczynają się zmagania małodzieży na naukowe projekty do kolejnej edycji, która swój finał będzie miała niemal za rok w październiku 2025 roku. Celem festiwalu jest zachęcenie uczniów do rozwinięcia myśli technicznej, naukowej, do tworzenia własnych projektów.

Szkolne Festiwale Explory to część Programu Explory, którego organizatorem jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. Już po raz kolejny technikum, tym razem z tytułem Ambasadora Explory uczestniczy w festiwalu. W tym roku do konkursu uczniowie przygotowali aż siedem projektów badawczych i inżynieryjnych, odpowiadających na rożne potrzeby - między innymi ochrony środowiska, pozostawania w kontakcie ze światem, monitorowania zdrowia, czy szybkiego pozyskiwania informacji. Młodzież stworzyła między innymi innowacyjne zbieranie śmieci w oceanach za pomocą Snapchata, przetwarzanie plastiku do tworzenia druku 3D, aplikację dla turystów, którzy zechcą odwiedzić Szczecin oraz szkolny system powiadamiania o zagrożeniach RCB.

Opiekunami, którzy pomagali i wspierali uczniów byli nauczyciele TTC, zaś poszczególne innowacje oceniło jury: ważny był pomysł, ale także sposób jego prezentacji. Dzień z festiwalem Explory, to także pokazy i warsztaty naukowe dla młodzieży. Do półfinału wybrano cztery szkolne projekty, które zawalczą wiosną w Gdyni.

(kel)