Fala śniętych ryb nadchodzi Odrą. Park krajobrazowy zagrożony

- Znane jest z tego, że m.in. w czasach pandemii skupiło się na zakupie samochodów za 15 mln zł - mówiła. - Natomiast tym, co najważniejsze, czyli ochroną Odry i mieszkańców, państwowe służby się nie zajmują. To są ludzie, którzy nie czują przyrody.

- Nasz park nie jest może wielki, ale jest unikatowy. Porównywalny może tylko z deltą Dunaju - tłumaczy Ryszard Mićko. - Ale to 250 gatunków ptaków, kilometry kanałów. Chciałbym, aby kolejne pokolenia także mogły z niego korzystać.

Komentarze

cały PIS :))) 2022-08-13 14:55:51 Morawiecki organizuje konferencję w sprawie zatrucie Odry w Gorzowie Wielkopolskim. Jakby ktoś nie wiedział, to w przez Gorzów płynie Warta. To już lepiej było zrobić konferencję w Paryżu, przez który płynie Sekwana.

olo 2022-08-13 14:55:50 Kiedy dolaczy dotej trojki ''tygrys'' Kosiniak-Kamysz? Caly narod w napieciu czeka na jego opinie.

Rybak 2022-08-13 14:49:08 Ten gość od parku krajobrazowego zamiast mędrkować z Rzepą przed mikrofonami móglby postarać się o strażacką zaporę by ryby nie płynęly przy parku. No ale woli się lansować z Rzepą, co za politykierstwo nieudolne

zgr-edo 2022-08-13 14:43:57 ABC - 100/100 . Tutaj potrzebna jest międzynarodowa komisja śledcza.

TZ. 2022-08-13 14:30:34 Wszystkie instytucje mające w nazwie "ochronę środowiska" to synekury dla działaczy partyjnych. Praktycznie ich jedynym zadaniem jest podział funduszy unijnych i budżetowych na różne inwestycje mniej czy bardziej związane ze środowiskiem. Dzielić pieniądze (najlepiej między swoich) każdy potrafi, nie trzeba się znać ani na ekologii, ani na przyrodzie. Teraz instytucje "ochrony środowiska" wezmą ekspertów, suto ich opłacą i przedstawią jakiś "program naprawczy". Potem znów zapadną w drzemkę.

On 2022-08-13 13:54:19 Weźcie się i puknijcie w głupie łby. To co, PiS wlał do Odry truciznę?. A jak zatrzymać płynącą truciznę w rzece, może Ci posłowie - aktorzy podpowiedzą, bo od samych konferencji trucizny nie zatrzymamy.

abc 2022-08-13 13:52:09 Można by zamknąć wrota na międzyodrzu i uratować częściowo park, ale najpierw trzeba by je naprawić. Przez 30 lat urzędasy miały w dupie infrastrukturę na rzekach i teraz mamy tego efekty.

czytelnik 2022-08-13 13:49:18 Osobiście uważam, że wszystkie te polityczne łajzy, zaczynając od polityków PIS, poprzez PO, Lewicę, Konfederację, PSL, SLD, Solidarność itd. i itp. a na ZChN kończąc powinniśmy wykąpać w tej rzece. Byle się dopchać do koryta. Od 1990 nic nie robią tylko kradną i skłócają naród. Banda złodziei i nic więcej...

PSL 2022-08-13 13:17:31 Też jest współwinne temu co się dzieje w Polin od ponad 30 lat...

Mirek KODu 2022-08-13 13:13:40 Mam pytanie do inspektoratu ochrony środowiska czy konferencja Rzepy i jego kumpli pomogla oczyścić Odrę albo opanować sytuację?

Nick 2022-08-13 13:13:18 Polski Czarnobyl

Tomasz 2022-08-13 13:10:27 Psl zdrajcy z PO reka w reke!

Nick 2022-08-13 12:56:49 Wykończyli kraj,Lasy,stadniny,elektrownie czas na rzeki

Srac stępkę 2022-08-13 12:51:11 A czy ktoś wie co teraz dzieje się z Małgosią JW. Bo coś jakby ucichła.

Paprykarz 2022-08-13 12:45:54 Ludzie pomyślcie, że to przedostaje się do wód gruntowych a dalej do ujęć wody pitnej w dorzeczu Odry. Powie się woda jest badana przez sanepid oni są tak samo niewiarygodni jak wszyscy politycy.

krzywousty 2022-08-13 12:33:46 O ho! Gumofilce już na posterunku.

wody polskie 2022-08-13 12:30:42 trzeba zrobić rządzącym dobrowolną kąpiel w Odrze.

Pasternak 2022-08-13 12:30:25 Skoro Marchewka się wylowiadał to i Rzepa musi się wypowiedzieć. Czy to pomoże Odrze i Rybom? Ale gdyby działacze PSL wzięli gumiaki i pomogli odławiać snięte ryby to by pomogli Odrze i nam wszystkim

Grześ 2022-08-13 12:20:39 Oby to nie był sabotaż. Wówczas trzeba (służby specjalne) wziąć za twarz niektórych.