Komendant główny policji wyznaczył 1 mln zł nagrody za pomoc w wykryciu sprawców katastrofy na Odrze

Papa Smerf

2022-08-13 11:53:19

Ta i pewnie z własnej kieszeni tak sypnie nagrodami. Panie komendancie to jest twój zasra... obowiązek złapać tych przestępców. Właściwie to powinieneś robić to już od ponad tygodnia, a nie że dostałeś zielone światło z Nowogrodzkiej dopiero teraz do działania. Masz przecież za to płacone z wcale nie małej pensyjki też z naszych podatków.