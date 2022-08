Donald Tusk w Szczecinie. Samorządowcy o katastrofie na Odrze

REKLAMA

Komentarze

Pytanko 2022-08-13 10:32:59 Jakim prawem jakiś Donald, zwykły obywatel spotyka się z samorządami w sztabie kryzysowym???? Przecież to jakiś absurd, to ką też mogę tak zrobić??? Czy im się w głowach poprzewracało???

Pinokio się obudził& 2022-08-13 10:26:46 &@Perkoz, w lubuskim Odra nie płynie przez żadne miasto w którym znajduje się urząd wojewódzki. A winy Niemców nie wykluczałbym, w czasach komuny nad Odrą było ulokowanych wiele zakładów ciężkiego przemyslu i chemii NRD i większość rtęci w osadach dennych ma niemiecki rodowód. Tak więc...to nie jest tak że tylko Polacy zrzucali ścieki przemysłowe do Odry. Ps Niemcy nie potwierdzili że to zatrucie rtęcią .

Noviczok 2022-08-13 10:11:08 Co to będzie jak sie okaże że ktoś wpuścił do Odry noviczok?

Obserwator 2022-08-13 10:10:10 Donald Tusk w Szczecinie. Teraz woda w Odrze będzie czysta ;))))))))

platfusy zatruły 2022-08-13 10:09:51 Przecież nawet dziecko wie , że to Platformersi zatruli rzekę żeby mieć powód do walki POlitycznej

Wocia 2022-08-13 10:07:45 A co zrobił Donald McDonald w 2009 roku jak UE kazala zamykać stocznie? Zamknął bez mrugnięcia okiem... A Niemcy w swoich stoczniach zamówili okręty podwodne... Powinien się wstydzi nie pokazywać w Szczecinie do końca kariery politycznej...

Pinokio się obudził 2022-08-13 10:01:39 Po 18 dniach katastrofy na Odrze premier zwołał podobno konferencjew Gorzowie Wielkopolskim. Czyli w mieście, gdzie płynie Warta

@Perkoz 2022-08-13 09:54:11 Co ty dajesz miernoto PISowska . Pytanie co zrobiły przez ostatnie 2 tygodnie służby pod wodzą Kaczelnika , Morawieckiego i Rumianego Zbynia Zero ?? DOSŁOWNIE NIC !! A porównywanie awarii ścieków w Warszawie do tego co się wydarzyło na Odrze to jest wasz PISowski przekaz dnia ?? , bo na Tuska i Niemców winy zwalić się nie da ! Miałeś okazję pomilczeć , a teraz wszyscy wiedzą ,że rozumem nie grzeszysz :))) Jak większość gangu karła Żoliborskiego zresztą.

Arkonka 2022-08-13 09:43:09 Samorządowcy ze Szczecina mogą doradzić Tuskowi jak sobie poradzili z zanieczyszczeniem Arkonki i to wielokrotnie sobie poradzili!

Bogusław X 2022-08-13 09:39:26 Jak tylko wśród samorządowców znajdzie się Wójt Albert to trzeba koniecznie im wypowiadać słowa koło, miele , soczewica , młyn. Nigdy za duzo ćwiczeń językowych na pograniczu , dodalbym jeszcze do powtarzania słowo rtęć

Tuskowa 2022-08-13 09:33:25 Wracaj do domu Donaldzie, jest weekend !!!! Przestań mącić!!! sztab kryzysowy pracuje już od godz.11 od piątku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim miasta Szczecin. Czekam z obiadkiem.

Tusk pozorant 2022-08-13 09:26:29 Pozoruje skuteczność... Zapamiętajcie sobie Polacy że dopóki poliniaki będą rządzić polska dopóty będzie to państwo dysfunkcyjne i wrogie Polakom a przyjazne przekrętasom , cwaniakom i rzecz jasna samym poliniakiem dla których polskość to nienormalność.

Marian 2022-08-13 09:20:10 Zajefajny jest ten sztab kryzysowy, żaden z członków nie ma wykształcenia chemicznego.ani ochrony środowiska ani profesjonalnego laboratorium do analizy chemicznej. Za to można zrobić politykę zamiast realnej pomocy, kryzys powinirn łączyć a nie być rozgrywany. Jak Czajka pierdyknela Trzaskowkiemu to wszystkie siły były na naprawę sytuacji. Gdzie czlonkowie i sympatycy PO ratujący bobry i ptaki nad Odrą?

Perkoz 2022-08-13 09:11:56 Tuskowi ktoś powiedział że po Odrze pływają kaczki i temu od razu się skojarzyło z Kaxzyńskim że to Kaczyński ma oczyscić rzekę a nie truciciel. To się nazywa paranoja. Czy ktoś z paranoją mkże być poważnym politykiem ?

Grażyna 2022-08-13 09:08:45 Jak się cieszę że Jego Ekscelencja profesor Donald Tusk pomoże marszałkowi Geblewiczowi rozwiązać problem śniętych ryb. Marszałek wprowadził zakaz łowienia ryb do końca wrześna co prawda ten z Krosna mówi że już zadnych ryb nie ma,więc dlaczego zakazywać łowienia czegoś czego nie ma ale takie pytania tylko głupi pisowiec truciciel może zadawać

Karaś 2022-08-13 09:05:11 Brakuje tu w tym gronie ekspertów znanego ekologa z Warszawy Rafała Trzaskowskiego który ma ogromne doświadczenie w zakresie zanieczyszczeń rzek, warto opierać się na znawcach tematu z doświadczeniem