Elektrykiem po wertepach

Po Szczecinie kursuje już osiem elektrycznych autobusów zamówionych w firmie Solaris Bus & Coach SA. Można je spotkać głównie na linii 75, ale zdarzają się również na 53 i 60. To jednak już wkrótce powinno się zmienić, bo zgodnie z umową o dofinansowanie, bez którego zakup nie byłby możliwy, dowolność w przydzielaniu ich na linie skończy się 10 grudnia.

Dzień później rozpocznie się okres eksploatacji wyłącznie na linii 87. Osiem przegubowych autobusów elektrycznych, które kosztowały łącznie 32,3 mln zł, (w tym 20,4 mln zł to dofinansowanie unijne), będzie kursowało z pętli przy ul. Podbórzańskiej do Dworca Głównego. Po drodze będą pokonywać m.in. rozkopane Niebuszewo, gdzie zostały wytyczone objazdy i będącą w przebudowie al. Wojska Polskiego. Autobusy za ponad 4 mln zł sztuka będą każdego dnia jeździć przez plac budowy, omijać ciężki sprzęt, zwężenia wytyczone słupkami i przede wszystkim wertepy, których na remontowanym odcinku przybywa.

– Serce mnie boli, jak sobie to wyobrażam – mówi jeden z kierowców. – Rozumiem, że główna ulica w mieście musi być wyremontowana i nawet się z tego cieszę, bo podobają mi się wizualizacje. Ale jak pomyślę, że będą tam jeździć najnowsze i najdroższe autobusy, to zaczynam się zastanawiać, jak długo nam posłużą? Rozwiązaniem mogłaby być częściowa zmiana trasy – tak, by ominąć rozkopany odcinek alei. To wprawdzie wydłużenie czasu jazdy i dodatkowe kilometry, ale koszty i tak będą niższe, niż ewentualne koszty wycofania ich z eksploatacji i naprawy. ©℗

ToT