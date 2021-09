Pierwsze autobusy elektryczne już w Szczecinie. Prezentacja we wtorek

Niezależnie rozstrzygnięto przetarg na dostawę 6 autobusów elektrycznych, ale krótkich, 12-metrowych. Ten kontrakt, o wartości ok. 16,5 mln zł, także zdobyła firma Solaris. Autobusy z tego zamówienia mają być dostarczone do kwietnia 2022 r. Natomiast do końca września planowany jest finał prac związanych z budową 6-stanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych w zajezdni przy ulicy Klonowica.

Umowa na dostawę pojazdów została podpisana rok temu. Koszt zakupu 8 przegubowych elektrycznych Solarisów to 32 344 080 zł brutto. Zakup ten objęty jest dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to 20 404 250 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

edek 2021-09-16 21:42:32 POD FACHOWYM OKIEM REMISZEWSKIEGO I LACHOWICZA TABOR BĘDZIE SŁUŻYŁ AŻ DO KOŃCA GWARANCJI !!!!!!!!!!!!!! NA KOLANA NIEDOWIARKI .

Cytadela 2021-09-16 19:54:20 Że tak powiem , powodzenia do pierwszych większych mrozów.

hehe 2021-09-16 18:25:13 jeszcze lawety trzeba zakupić bo jak prądu zabraknie to nie wrócimy do domu.

@Nihil novi 2021-09-16 17:58:31 Para wodna odpowiada za ponad 70% efektu cieplarnianego a tak demonizowane CO2 jedynie za ok 11%...

ekoświry 2021-09-16 16:12:01 gdyby nie dotacje do zielonej energii i kary zielone certyfikaty i podatki)+na producentów tradycyjnej energii to ta zielona jest bardzo droga w produkcji

grosz publiczny 2021-09-16 15:13:36 Ile normalnych nowych autobusów można by zakupić w cenie tych elektryków (plus infrastruktura: ładowarki czy tam stacje ładowania)?

Nihil novi 2021-09-16 15:07:40 Trolejbusy są znane od dziesięcioleci i nie ma problemu z utylizacją akumulatorów. Rozwiązaniem docelowym powinny być ogniwa wodorowe - zamiast spalin woda.

eko? 2021-09-16 15:06:00 Tabor nie jest "bezemisyjny" tylko "lokalnie bezemisyjny" - emisja odbywa się w elektrowni. 300 km w warunkach laboratoryjnych na początku użytkowania. Zasięg spada z czasem, zimą bo zimno i latem bo gorąco, a to szkodzi akumulatorom. Tę lawetę transportową trzeba zachować na holowanie do zajezdni, jak prądu w korku zabraknie. Albo wozić spalinowy generator prądu w przyczepce. I jeszcze jeden aspekt: o ile cięższy przez baterie jest autobus i jak bardzo przyczyni się do niszczenia dróg i mostów

filutek 2021-09-16 15:03:16 Jak to nie ma ładowarek poza zajezdnią ? To co do tej pory robiono skoro rok temu podpisano umowę na dostawę autobusów!

Haha 2021-09-16 14:55:51 Jak widać w Szczecinie bez zmian, wydać pieniądze podatników na byle co... W tej chwili autobusy nie będą jeździć bo nie ma stacji by je ładować a na naładowaniu robią ok 300km czyli pewnie ok 6…8 kursów. Mam propozycję dla miast, a może zbudować na dachach instalacje pv i znich brać prąd do ładowania autobusów? Zanim Enea z dzielnym Wieczorkiem wykona stacje ładowania to mina długie miesiące a gwarancja na autobusy już leci... Przy okazji pv byłoby najrozsądniejsze w realiach prądu z węgla.

Brawo Krzystek 2021-09-16 14:32:56 Mamy w Szczecinie coraz nowocześniejszą i czystszą flotę autobusów.

ekoświryzm Wpraktyce 2021-09-16 13:52:28 A tymczasem ceny prądu stoją w blokach startowych do sprintu na nowe, do tej pory nieznane szczyty... Oj trzeba będzie obłożyć ropę solidnym podatkiem "ekologicznym", bo inaczej brukselski biznes się nie zepnie finansowo. Mają już wprawę. Tak samo załatwili węgiel, a z nim Polskę (bo swój dawno już wyeksploatowali).

$ 2021-09-16 13:51:53 Gdzie tu sens, gdzie logika?