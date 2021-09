Pierwszy "elektryk" wyjechał na ulice Szczecina

Na ulicach Szczecina można dziś ujrzeć pierwszy autobus elektryczny. To jeden z 8 zakupionych przez miasto Solarisów, który bez pasażerów odbywa tzw. jazdy serwisowe. Ich celem jest przejechanie 90 km bez konieczności ładowania. Na testy wybrano trasę linii 87 - z ul. Owocowej przy Dworcu Głównym do pętli przy ul. Podbórzańskiej. Jak mówią przedstawiciele Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica", do której trafi nowy tabor, najtrudniejszą, bo wąskimi zakrętami i ostrymi podjazdami.

- Podtrzymujemy trend - mamy już autobusy hybrydowe, teraz rozpoczyna się era autobusów elektrycznych, a w przyszłości, mam nadzieję, także wodorowych - mówił podczas oficjalnej prezentacji Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - To autobusy ciche, ekologiczne, nowoczesne. Na razie jest 8 pojazdów przegubowych, w przyszłym roku flota powiększy się o kolejne 6, tym razem krótkich.

Autobusy trzeba jeszcze zarejestrować, przeszkolić kierowców i pracowników zaplecza. Na razie mogą się ładować jedynie na terenie należącej do SPAK zajezdni, co pozwala przejechać ok. 150 km. Ich zasięg zwiększy się, jeśli zgodnie z planem powstaną ładowarki na mieście. Zaplanowano je w okolicach Dworca PKP oraz pętlach przy ul. Szafera i Kołłataja. dzięki temu "elektryki" będą mogły kursować bez ograniczeń na liniach 75 i 87.

Przegubowe Solarisy kosztowały 32 344 080 zł, a dofinansowanie z puli środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniosło ok. 20,5 mln zł. ©℗

ToT