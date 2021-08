Pociągi pędziły na czołówkę. O włos od tragedii

W czwartek (19 sierpnia) tuż po g.11 omal nie doszło do katastrofy kolejowej. Po pojedynczym torze linii 202, pomiędzy Koszalinem a Białogardem jechały w swoją stronę dwa dalekobieżne pociągi Intercity. Pierwszy IC „Gryf” wiózł pasażerów ze Szczecina do Olsztyna, drugi – IC „Żuławy” - podążał z Olsztyna do Szczecina.

Gdyby maszyniści obu składów w porę nie rozpoczęli hamowania, pociągi zderzyłyby się czołowo. Na szczęście udało się je zatrzymać w okolicy nieczynnego przystanku Niekłonice, zaledwie 400 metrów jeden od drugiego. Zarówno maszyniści, jak i pasażerowie, którzy dowiedzieli się o tym, że groziła im śmierć, byli przerażeni. Po – kolokwialnie mówiąc – wstępnym ogarnięciu sytuacji, oba pociągi skierowano do Koszalina. Tam sporządzono niezbędne protokoły, a następnie składy wypuszczono w dalszą drogę. Jeden z nich musiał jednak pojechać trasą zastępczą. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną błędu, który o mało nie doprowadził do śmierci i kalectwa wielu osób. Ustalono jedynie, że pociąg jadący ze Szczecina wyruszył z niego z 80-minutowym opóźnieniem. Jak informuje PKP, zdarzenie zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Sprawą zajęła się także prokuratura. Ruch na trasie Koszalin – Białogard został wznowiony dopiero w godzinach popołudniowych. Konieczność zablokowania toru spowodowała spore utrudnienia w ruchu innych pociągów.©℗

(pw)