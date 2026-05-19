Wtorek, 19 maja 2026 r. 
Drogie urządzenie ukradzione w Szwecji odnaleźli w powiecie łobeskim

Data publikacji: 19 maja 2026 r. 14:33
Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2026 r. 14:53
Kryminalni z Łobza wspólne z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu przeprowadzili działania, które doprowidziły do znalezienia na terenie gminy Radowo Małe (powiat łobeski) drogiego urządzenia, które zostało skradzione w Szwecji.

Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę jednej z posesji na terenie gminy Radowo Małe, na której mogły się znajdować przedmioty pochodzące z przestępstwa.

- W trakcie przeszukania posesji mundurowi znaleźli specjalistyczną głowicę przeznaczoną do maszyn typu harvester, wykorzystywaną do prac leśnych. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych ustalono, że urządzenie zostało utracone na terenie Szwecji w wyniku kradzieży - informuje mł. asp. Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Sprzęt, którego wartość szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych, został zabezpieczony przez służby, które wyjaśniają teraz okoliczności, w jakich maszyna trafiła do Polski i kto jest za to odpowiedzialny.

(k)

