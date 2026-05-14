Kradli metalowe regały ze sklepu, który remontowali

Fot. KPP w Białogardzie

Policjanci z Karlina zatrzymali cztery osoby podejrzane o kradzież elementów wyposażenia sklepu wielkopowierzchniowego. Do przestępstw dochodziło w miejscu, w którym sprawcy wykonywali prace remontowe.

REKLAMA

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyźni w wieku 41-58 lat w okresie od 8 do 13 maja ukradli ok. 10 sztuk metalowych regałów sklepowych. Jak się okazało, kradzieży dokonywali w miejscu, w którym byli zatrudnieni do wykonywania prac remontowych.

Łączna wartość skradzionego mienia została oszacowana na ponad 3690 zł. Skradzione regały składały się głównie z metalowych wsporników oraz półek, które przez sprawców zostały częściowo sprzedane w punktach skupu złomu.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzn, funkcjonariusze znaleźli część skradzionych przedmiotów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z art. 278§1 kk za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA