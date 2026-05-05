Wtorek, 05 maja 2026 r. 
Zostawił psy w samochodzie. Na miejscu zjawili się kryminalni

Data publikacji: 05 maja 2026 r. 14:24
Ostatnia aktualizacja: 05 maja 2026 r. 14:24
Fot. KPP w Świdwinie  

Nietypowy przebieg miała policyjna interwencja dotycząca dwóch psów pozostawionych w samochodzie w Połczynie-Zdroju. Na jej miejsce zostali skierowani także policjanci z Referatu Kryminalnego. 

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że psy bez opieki zostawił ich właściciel - 67-letni mieszkaniec powiatu świdwińskiego. Za swój nieodpowiedzilany czyn odpowie on teraz przed sądem. 

Kryminalni zainteresowali się mężczyzną jednak z zupełnie innego powodu. Podejrzewali bowiem, że 67-latek może mieć związek z kradzieżą z włamaniem do jednej z piwnic na terenie Połczyna-Zdroju, do której doszło na początku kwietnia. Ich przypuszczenia okazały się trafne, gdyż podczas przeszukania samochodu znaleziono elektronarzędzia pochodzące z tej właśnie kradzieży.  

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem z art. 279 Kodeksu karnego.

(k)

