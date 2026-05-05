Zostawił psy w samochodzie. Na miejscu zjawili się kryminalni

Fot. KPP w Świdwinie

Nietypowy przebieg miała policyjna interwencja dotycząca dwóch psów pozostawionych w samochodzie w Połczynie-Zdroju. Na jej miejsce zostali skierowani także policjanci z Referatu Kryminalnego.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że psy bez opieki zostawił ich właściciel - 67-letni mieszkaniec powiatu świdwińskiego. Za swój nieodpowiedzilany czyn odpowie on teraz przed sądem.

Kryminalni zainteresowali się mężczyzną jednak z zupełnie innego powodu. Podejrzewali bowiem, że 67-latek może mieć związek z kradzieżą z włamaniem do jednej z piwnic na terenie Połczyna-Zdroju, do której doszło na początku kwietnia. Ich przypuszczenia okazały się trafne, gdyż podczas przeszukania samochodu znaleziono elektronarzędzia pochodzące z tej właśnie kradzieży.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem z art. 279 Kodeksu karnego.

(k)

