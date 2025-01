Dom dla Seniora. Nowe mieszkania do wynajęcia

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do 17 stycznia 2025. Fot. UM Szczecin

Seniorzy, którzy ukończyli 70 lat, mogą się ubiegać o wynajęcie mieszkań w ramach programu „Dom dla Seniora” znajdujących się w nowo budowanym Kwartale 36 przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz w budynku przy ul. Bł. Królowej Jadwigi w Szczecinie.

W Kwartale 36 przygotowano łącznie 15 mieszkań przeznaczonych dla seniorów – 12 mieszkań dwupokojowych (w tym 3 dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) i 3 mieszkania jednopokojowe. Planowany termin zakończenia prac i oddania lokali do użytkowania to I kwartał 2025 roku.

W budynku przy ul. Królowej Jadwigi do wynajęcia są 2 lokale jednopokojowe. Położenie mieszkań zapewnia dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, a z uwagi na drugą linię zabudowy zaciszną atmosferę. Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby spełniały potrzeby osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę). Również otoczenie zaprojektowano ze szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich.

W mieszkaniu zainstalowano system opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki.

Mieszkania przeznaczone są dla osób, które spełniają określone warunki. Są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat, mają ukończony 70. rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania mają nie mniej niż 60 lat. Są samotne lub pozbawione wsparcia rodziny (to osoby o ograniczonej samodzielności i nieposiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób). Nie mają zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji, gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego. W dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta i powiatów ościennych. Przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego niezwiązanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego. Ich średniomiesięczny dochód za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku: nie jest niższy niż 2 766,23 zł i nie przekracza 4 281,07 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego; nie jest niższy niż 2 963,82 zł i nie przekracza 5 730,05 zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do 17 stycznia 2025 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Jagiellońska 62a, 71-899 Szczecin z dopiskiem: „Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu „Dom dla Seniora”.

Szczegółowe informacje o kryteriach naboru, wzory dokumentów do wypełnienia oraz dane kontaktowe do osób udzielających informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://mopr.szczecin.pl

(K)