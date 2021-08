Trzy mieszkania do wynajęcia. Nabór wniosków w programie "Dom dla seniora"

Seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia, mogą wynająć jedno z trzech mieszkań wspomaganych, funkcjonujących w budynku przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45b w Szczecinie. Wnioski można składać jeszcze przez kilka dni - termin mija 31 sierpnia.



To oferta gminnego programu "Dom dla Seniora". Jest on skierowany do osób starszych, które w związku z ukończeniem określonego wieku wymagają lub będą wymagać w niedalekiej przyszłości wsparcia w środowisku zamieszkania. Lokale stanowią własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Do wynajmu są trzy mieszkania dwupokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką. Każde ma ok. 50 m2 powierzchni. Zaprojektowano je tak, by spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Barier architektonicznych nie ma też w budynku i jego otoczeniu. W mieszkaniu zainstalowano system opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki.



- Seniorzy wynajmujący mieszkania mogą korzystać z porad pracowników MOPR udzielanych w punkcie konsultacyjnym, brać udział w zajęciach w Społecznym Ośrodku Wsparcia Dziennego, korzystać w razie konieczności ze wsparcia w formie usług opiekuńczych - informuje Maciej Homis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków i wysokości ponoszonych opłat, a także niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się na www.mopr.szczecin.pl. (gan)