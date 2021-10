Do samorządów popłyną pieniądze z Polskiego Ładu

Do samorządów Pomorza Zachodniego trafi ponad miliard złotych z programu Polski Ład. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że te pieniądze mają nie tylko stymulować gospodarkę nadszarpniętą przez pandemię koronawirusa, ale i przyczynić się do bardziej zrównoważonego, a więc i bardziej sprawiedliwego rozwoju. Na briefingu prasowym w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele rządu mówili o szczegółach programu.



- Chciałbym nawiązać do jednego wydarzenia na Pomorzu Zachodnim, od którego wszystko się zaczęło - powiedział europoseł Joachim Brudziński. - 19 października 2005 roku w ramach kampanii wyborczej w Białogardzie był świętej pamięci Lech Kaczyński. To było 16 od upadku komunizmu, od transformacji, od barbarzyństwa, jakim była likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych przez ówczesnego wicepremiera, profesora Leszka Balcerowicza. Lech Kaczyński spotkał się z kobietą, która od kilkunastu lat była bezrobotna. Ta bieda, która uderzyła w oczy ówczesnego kandydata na prezydenta, skutkuje tym, że dzisiaj nasz obóz, Prawo i Sprawiedliwość, realizuje testament profesora Lecha Kaczyńskiego, którym tam, w Białogardzie, i później, mówił, że marzy o Polsce jako państwie ludzi uczciwych, gdzie będzie królowała uczciwość i sprawiedliwość, a nie cynizm i draństwo.

Zdaniem Brudzińskiego nie sprawdził się model rozwoju gospodarki, w którym bogactwo kumuluje się w wybranych ośrodkach, i potem ma ono spływać do mniejszych miejscowości. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość stawia na rozwój zrównoważony. I Polski Ład jest ważnym narzędziem takiej właśnie strategii stymulowania gospodarki i modernizacji.

- Polska jest jedna. Pomorze Zachodnie nie ma barw partyjnych. Dla świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, dla Jarosława Kaczyńskiego Polska nie ma barw partyjnych - dodawał europoseł. - Nie ma znaczenia, z jakiego komitetu wyborczego jest dany wójt, burmistrz, starosta. Jeżeli coś dobrego możemy zrobić na Pomorzu Zachodnim, dla Polski, to będziemy to robić.

Wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker mówił o tym, że województwo zachodniopomorskie dostanie prawie 100 milionów złotych na dofinansowanie budowy dwóch dróg: w powiecie gryfińskim i w powiecie świdwińskim. Powiedział, że rozmawiał na ten temat z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem z Platformy Obywatelskiej, i obaj zgodzili się co do tego, że to ważne inwestycje dla regionu. W podobnym duchu miał rozmawiać z prezydentem Szczecina, Piotrem Krzystkiem. Do Szczecina zostanie przetransferowanych ponad 56 milionów złotych - na przebudowę ulicy Szafera.

- Staraliśmy się, aby jak najwięcej gmin i powiatów mogło realizować swoje inwestycje - stwierdził Szefernaker.

A oto kilka przykładów dofinansowanych samorządów. Do Cedyni z Polskiego Ładu trafi ponad 6 milionów złotych, do gminy Brzeźne - ponad 2,5 miliona, do gminy Banie - ponad 6,5 miliona złotych. Miasto Stargard dostanie ponad 22 miliony a Świnoujście - ponad 4 miliony.

W planach rząd ma kolejne transze przelewów.©℗

(as)