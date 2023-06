Dariusz Wieczorek proponuje "pakt sejmowy"

Poseł Dariusz Wieczorek zdradził, że trwają rozmowy na temat wspólnej deklaracji partii opozycyjnych. Fot. Ryszard Pakieser

"To niewątpliwie jest gamechanger tych wyborów" - tak poseł Dariusz Wieczorek, najważniejszy polityk Nowej Lewicy w województwie zachodniopomorskim, ocenił marsz w Warszawie zorganizowany 4 czerwca przez opozycję. Zadeklarował, że lewica będzie dążyła do tego, aby partie opozycyjne przygotowały wspólną listę spraw, które chcą załatwić po odebraniu władzy Zjednoczonej Prawicy.

- Dziś obóz rządzący musi brać pod uwagę, że coś chyba dzieje się nie tak, skoro z własnej woli tyle osób przyjeżdża do Warszawy protestować - mówił poseł. - Widać chęć zmiany, chęć przywrócenia normalności. To dało się odczuć w Warszawie, w Szczecinie i w wielu innych miastach. Dla całej opozycji to znak, że trzeba siadać i rozmawiać. Skandowanie "Jedna lista!" pokazuje, że wyborcy oczekują od nas współpracy i wizji Polski po rządach Zjednoczonej Prawicy.

Polityk zdradził, że trwają rozmowy na temat takiej wspólnej deklaracji. Nowa Lewica proponuje podpisanie "paktu sejmowego" - podobnego do "paktu senackiego". W takim pakcie opozycja (bez Konfederacji) określiłaby, jakie są jej priorytety w pierwszym półroczu sprawowania rządów - chodziłoby m.in. o zdobycie środków z Krajowego Planu Odbudowy, praworządność, ochronę klimatu.

- Rozliczymy to wszystko, co było łamaniem prawa w ostatnich ośmiu latach, natomiast to musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z konstytucją - stwierdził Dariusz Wieczorek. - Zawsze powtarzam na opozycji: "Trzeba do tego podchodzić ze spokojem, bo to nie jest tak, że oni przegrali wybory, a my wygraliśmy". Przed nami parę miesięcy ciężkiej pracy.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 9.6.2023 r.

