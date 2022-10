Lewica ostrzega przed utratą unijnych pieniędzy. Chodzi o duże sumy

Grozi nam utrata środków z Funduszu Spójności - alarmują szczecińscy politycy Nowej Lewicy. A to byłby, ich zdaniem, duży cios dla Polski.

- Zagrożenie jest poważne - ocenia poseł Dariusz Wieczorek. - To sam premier Mateusz Morawiecki zgodził się na mechanizm warunkowości uzależniający wypłatę środków od przestrzegania praworządności. Do końca tej kadencji i my, i Unia Europejska wytrzymamy. Ale gdyby PiS rządził trzecią kadencję, czeka nas polexit.

Poseł uważa, że rząd powinien jak najszybciej wycofać się ze zmian w sądownictwie, czego oczekuje UE, bo tylko w ten sposób można odblokować transfery dla Polski.

- W latach 2004-2021 Polska zyskała 141 miliardów euro netto z UE - podkreśla Dawid Krystek, przewodniczący NL w Szczecinie. - Wpłaciliśmy do unijnego budżetu 68 mln euro, otrzymaliśmy 210. Gdyby nie te środki, nie byłoby w Szczecinie nowej filharmonii, nie byłoby spalarni odpadów, tunelu do Świnoujścia, drogi S3. Teraz grozi nam utrata 73 miliardów euro na politykę spójności, z czego 1,3 miliarda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafiłoby na Pomorze Zachodnie.

Politycy Nowej Lewicy odnieśli się także do głośnej sprawy zeznań Marcina W., który powiedział, z jednej strony, że w aferę podsłuchową z końcówki rządów PO-PSL mogli być zamieszani Rosjanie, z drugiej, że syn Donalda Tuska przyjął łapówkę. Według D. Wieczorka jego zeznania są niewiarygodne, bo gdyby prokuratura uznała, że jest inaczej, to sprawa łapówki byłaby wykorzystywana w kampanii wyborczej w roku 2019. Ale, dodaje poseł, skoro "mleko się rozlało", trzeba powołać komisję sejmową w tej sprawie.

O Funduszu Spójności europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa w czwartek w telewizji Wpolsce.pl mówiła:

- Nie ma zagrożenia i takiego planu, nie otrzymaliśmy żadnego pisma, z którego wynikałoby, że Polska nie otrzyma środków z Funduszu Spójności. Polska oczywiście otrzyma te pieniądze. Smutne, że w naszym kraju są osoby, szczególnie niektórzy samorządowcy, które dają się na to nabrać. To skandal i nieodpowiedzialne zachowanie.©℗

(as)