Temat najgorętszy z gorących: podwyżki dla polityków

Od sierpnia wzrastają zarobki polityków szczebla centralnego - stosowną ustawę podpisał prezydent RP Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość ma także plan, aby dać możliwość samorządom podniesienia uposażeń działaczy lokalnych. Pieniądze ludzi władzy to temat najgorętszy z gorących. Zebraliśmy opinie z różnych stron politycznej barykady.

Piotr Gliński: "Porównajmy 6900 do 70 tysięcy"

O podwyżki podczas swojej wizyty w Szczecinie był pytany minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński:

- Wiceminister w moim resorcie zarabia 6900 złotych na rękę, 7300, zależnie od stażu - odpowiedział polityk i zwrócił się bezpośrednio do pytającej go dziennikarki. - Czy według pani to jest dużo czy mało? A mówimy o wiceministrze, który często odpowiada za miliardowe decyzje, za bardzo poważne rzeczy, i pracuje bez limitów godzinowych, bo taka jest służba dla państwa. W związku z tym nie może dorabiać, nie ma czasu na załatwianie spraw prywatnych, nie ma pieniędzy, żeby dbać o sprawy reprezentacyjne. Proszę to ocenić. I proszę to porównać do 70 tysięcy, które zarabia teraz Donald Tusk. Jeszcze raz: wiceminister 6900, Donald Tusk - 70 tysięcy.

Gliński dodawał, że gdy Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, to zarabiał 111 tysięcy miesięcznie. A dziennikarze, którzy teraz pytają PiS o podwyżki, wtedy sprawy pensji byłego premiera jakoś nie drążyli.

Rafał Niburski: "W porównaniu z uposażeniami polityków innych krajów UE, zarobki polityków w Polsce są relatywnie niskie"

- Kwestia podwyżek dla polityków zawsze jest niepopularna i budzi kontrowersje - ocenia Rafał Niburski, radny Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku Województwa zachodniopomorskiego - Zwrócę uwagę na dwa fakty. Pensje Polaków systematycznie rosną, tymczasem zarobki polityków nie były waloryzowane od kilkunastu lat. To po pierwsze. Po drugie: w porównaniu z uposażeniami polityków innych krajów Unii Europejskiej, zarobki polityków w Polsce są relatywnie niskie. W tym wszystkim najbardziej zdumiewa postawa przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach od dawna skarżą się na to, że mało zarabiają, i twierdzą, że podwyżki są koniecznością. Ich projekt ustawy blokującej podwyżki to zwykły chwyt pod publiczkę. I jeszcze jedno. Na ewentualne podwyżki w sejmikach i radach miasta musi zgodzić się rządząca w nich większość, ustawa określa bowiem maksymalną wysokość diet radnych oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych (marszałka województwa i członków zarządu oraz prezentów miast, wójtów i burmistrzów). Zatem o podwyżkach dla radnych w radzie miasta Szczecin i sejmiku zachodniopomorskim zadecyduje KO.

Dominika Jackowski: "To, co robią, jest nieprzyzwoite"

Dominika Jackowski, radna Koalicji Obywatelskiej w radzie miasta Szczecin, na projekcie polityków prawicy nie pozostawia suchej nitki:

- Uważam że to co robią jest nieprzyzwoite, ale jednocześnie pokazuje to ich desperację. Zostały im ostatnie lata. Widać, że mają presję, żeby się dorobić. W tym samym czasie w oparciu o Nowy Ład wszystkim przedsiębiorcom, ekspertom dorzucają kolejne daniny. Jesteśmy na granicy hiperinflacji z którą rząd nie walczy. Ich decyzje są nieetyczne. Politycy w Polsce nie powinni być traktowani inaczej niż reszta społeczeństwa. My nie mamy takiej samej kwoty wolnej od podatku, śniadań w sejmie, gdzie jajecznica kosztuje 4 zł, kawa grosze, nie mamy takich kilometrówek, których politycy nadużywają, zwracanych kosztów podróży i kosztów mieszkania służbowego. Politycy powinni zarabiać więcej, owszem, ale przedsiębiorcy nie powinni być obciążani kolejnymi daninami. To spowoduje, że kadra ekspercka wyjedzie z tego kraju. Jak widzimy, niestety do polityki idą osoby, które na wolnym rynku są kiepsko przygotowane i niezaradne. Bulwersującym jest, że pierwsza dama, która już drugą kadencję nic nie robi, będzie otrzymywać 17 tys zł tylko za to, że ładnie wygląda. Dodatkowo płacimy za jej stroje, fryzjerów i cały wizerunek. Rząd powinien przeciwdziałać kryzysowi, który zaraz wywoła rosnąca i niekontrolowana inflacja. To powinno być ich priorytetem. Nie podwyżki ich pensji i to jeszcze wprowadzane od tyłu.

Dariusz Wieczorek: "Najpierw budżetówka, potem politycy"

- Wszystkim tym propozycjom trzeba się uważnie przyjrzeć, nawet nie wiedziałem, że prezydent może wprowadzić rozporządzeniem podwyżki - przyznaje poseł Dariusz Wieczorek, lider zachodniopomorskiej Nowej Lewicy. - Nasze stanowisko jest wyrażone projektem ustawy, który zakłada zwiększenie pensji pracownikom budżetówki o 12 %. Przy 5 % inflacji tak naprawdę to urealnienie płac. I dopiero gdy ta sprawa zostanie uregulowana, możemy mówić o jakichkolwiek ewentualnych zmianach w wynagrodzeniach dla polityków. Czy polscy politycy zarabiają dużo czy mało? To subiektywna ocena. Wiadomo, każdy chciałby zarabiać więcej. Ale przecież ludzie, którzy szli do polityki, wiedzieli, ile będą zarabiali. Oczywiście, po 20 latach trzeba w końcu tę kwestię uregulować. Pytanie, czy moment jest dobry. Trudno się dziwić rządowi, że taki moment wybrał. Przecież według Prawa i Sprawiedliwości mamy świetną sytuację gospodarczą, władza ciągle o tym mówi. Ale, powtarzam, jeśli można zwiększyć wynagrodzenia politykom, jeśli nas na to stać, to tym bardziej najpierw musimy podnieść płace pracownikom sfery budżetowej. Jest jeszcze problem, na który warto zwrócić uwagę. Jest coraz więcej posłów, dla których parlament nie jest głównym miejscem pracy, ponieważ zasiadają w spółkach skarbu państwa. Nie powinno tak być. Dla posłów najważniejszy musi być Sejm.©℗

Alan Sasinowski