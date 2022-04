Tak Lewica chce pomóc w czasie inflacji i rosnących rat kredytu

Wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, podwyżki dla pracowników budżetówki, waloryzacja rent i emerytur od 1 września - to trzy propozycje Lewicy dla polskich rodzin zmagających się z trudną sytuacją ekonomiczną. O tych pomysłach opowiedzieli szczecińscy posłowie Lewicy. Zrobili to tego samego dnia, gdy swoją koncepcję pomocy kredytobiorcom przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

- Dziś mamy stopy procentowe na poziomie 4,5 proc, ale bankowcy mówią, że może wzrosnąć do 8, a nawet 10 proc. powiedział Dariusz Wieczorek. - Dlatego potrzebna jest realna pomoc. Mamy dwa rozwiązania. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest zasilany ze środków banków. Przy rosnącej inflacji banki mają dziś większe zyski. Chcemy, żeby zasilały Fundusz nie jednym procentem odpisu od udzielanych kredytów, ale, żeby to było to 2,5 proc. Do tego proponujemy zamrożenie stawki WIBOR na poziomie z 2019 roku.

Kolejny pomysł: druga waloryzacja rent i emerytur. Lewica ocenia, że zarówno pierwsza waloryzacja, z marca, jak i trzynasta emerytura, zostały zniwelowane przez inflację i drożyznę. Lewica chciałaby także, aby więcej zarabiali urzędnicy.

- Rok temu lewica, która zawsze stoi po stronie ciężko pracujących Polek i Polaków, w sierpniu złożyła propozycję odmrożenia płac w sferze budżetowej, i wtedy, gdy inflacja była na poziomie 5 proc., mówiliśmy o podwyżce w wysokości 15 proc. - stwierdziła Katarzyna Kotula. - Złożyliśmy autopoprawkę. Teraz chcemy podwyżki o 20 proc.

Według posłanki taka podwyżka byłaby szczególnie uzasadniona właśnie w czasie kryzysu uchodźczego - gdy urzędnicy zaangażowali się w pomoc dla Ukraińców i dla Polaków, którzy udzielają uciekinierom ze Wschodu schronienia w swoich domach.©℗

(as)