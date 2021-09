"Dąbie" otwarte dla szczecinian. Kąpielisko nie do poznania!

REKLAMA

Komentarze

@nie dogodzisz 2021-09-16 10:47:37 Ponieważ udało ci się mnie rozbawić to wyjątkowo spróbuję potraktować cię poważnie mimo że uprawiasz shaming wobec tych którzy mają inną opinie niż ty. Po pierwsze zaakceptuj że jest wiele osób mających inne oczekiwania których nie satysfakcjonuje inwestycja dla inwestycji. Jeśli ty jesteś zadowolony to fajnie, wiele osób nie i po prostu zaakceptuj to tak jak jest zamiast uprawiać pedagogikę wstydu. Po drugie dyskusyjna jest trwałość tego remontu, czas pokaże czy będzie lepiej niż teraz.

nie dogodzisz 2021-09-16 10:12:48 Zrobić coś dobrze na lata to będą narzekać bo nie rozróżniają pojęć "zakończenia inwestycji" od "otwarcia obiektu w sezonie". Jak tym ludziom dogodzić jeżeli myślą, że są wszechwiedzący a jednocześnie są nastawieni jedynie na narzekanie? Skończyła się inwestycja to się otwiera obiekt, nawet gdyby to była zima i otwierano by go dla morsów. Myślę, że Stowarzyszenie Mensa Polska powinno rozpatrzyć otwarcie specjalnej siedziby w Szczecinie tylu ma tutaj potencjalnych członków ;)

Czytelnik 2021-09-16 09:35:52 Otwieramy kąpielisko na JESIEŃ! Brawo, brawo! Skąd Krzystek bierze te kadry zarządzające. A wystarczyło powierzyć zadanie dzieciom z jakiejś szkoły w Dąbiu i wiedziałyby, że kąpielisko warto otworzyć w maju/czerwcu bo dzieci wtedy chodzą się kąpać.... (Widocznie kadry Krzystka kąpią się głównie w Egipcie, Grecji i Turcji i nie widzą problemu - wszak sezon w pełni !).

Brawo Krzystek 2021-09-16 09:33:16 Nowe wspaniałe kąpielisko na mapie Szczecina.

;/ 2021-09-16 09:10:43 Super miejsce, w lato trzeba pilnowac bo patusiarnia zniszczy i zrobi sobie libacje alkoholowe w ciagu dnia i co chwile policja bedzie tam przyjezdzac, potem oczywiscie kąpiele po pijaku i ratowanie patusow,chyba ze na noc jest to zamykane i pilnowane nie przez spiacego dziadka

Yannick 2021-09-16 08:14:12 Straszne z Was marudy. Okropne. Cieszcie się ludzie. Troszkę optymizmu nikogo jeszcze nie zabiło :)

Czy jest tam plaża? 2021-09-16 02:49:03 Na tych zdjęciach zobaczyłem wszystko za wyjątkiem plaży. Do tej pory myślałem, że kąpielisko to przede wszystkim plaża i to ona ma decydujące znaczenie, ale chyba jednak się pomyliłem. Lewicowe ujęcie tematu potrafi jednak zaskoczyć. Szkoda, że słowa nie mają już dawnego znaczenia.

Spryciarz 2021-09-15 23:52:01 Z tego krzystka, od początku mógł mówić że kąpielisko będzie dla morsów...

no nie 2021-09-15 22:03:04 trzeba być mądrym inaczej żeby szykować i otwierać kąpielisko na jesień, zimę.

Hmm 2021-09-15 22:01:49 Nowa atrakcja dla Szczecińskich kaszojadów z koszuleczkami CK i spodenkami Hugo Boss z olx