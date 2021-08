Pałeczki ropy błękitnej na Arkonce. Bez paniki, ale ostrożności nigdy dość

Ledwie zostało odwołane zagrożenie sinicami na kąpielisku Dziewoklicz, a właśnie zostały wyłączone z użytkowania dwa baseny Arkonki. Wykryto w nich bowiem pałeczki ropy błękitnej. Czyli bakterii, która rzadko wywołuje chorobę u osób zdrowych, jednak może być niebezpieczna dla tych o osłabionej odporności.

O ujawnieniu zagrożenia w poniedziałek (9 sierpnia) poinformował Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska: „Podczas porannego badania wody w basenach Arkonki wykryto bakterię Pseudomonas aeruginosa. Obecna jest ona w basenie B2 - rzece oraz B3 - w łezce".

Mowa o pałeczce ropy błękitnej, która jest wszechobecna w środowisku: występuje w wodzie, glebie, przewodzie pokarmowym ludzi oraz zwierząt. Rzadko stanowi zagrożenie dla osób zdrowych. Natomiast może wywołać zakażenie w momencie obniżenia odporności organizmu. Szczególnie wśród osób cierpiących na cukrzycę, choroby hematologiczne, mukowiscydozę, na nowotwory. Dlatego np. ból głowy i ucha, także jego świąd i wydzielina ropna, podobnie jak zaczerwienienie oczu, obrzęk powiek i upośledzenie widzenia, a też biegunka i gorączka - to symptomy, których nie powinni bagatelizować ci, którzy w ostatnich dniach korzystali w basenów Arkonki. Tym bardziej, że leczenie zakażenia Pseudomonas aeruginosa - pałeczką ropy błękitnej jest trudne ze względu na dużą oporność tej bakterii na antybiotyki.

- W związku z wykrytą bakterią baseny zostały wyłączone z użytkowania. Do dyspozycji odwiedzających pozostaje największa niecka - morze. We wtorek odbędzie się ponowne badanie wody. Do tego czasu wykonywane będzie intensywne jej filtrowanie, co może pomóc przy wyeliminowaniu bakterii - przekazał Andrzej Kus.

Uwaga: informacja o wyłączonych basenach już została umieszczona przy kasach oraz na tablicy informacyjnej przed wejściem na Arkonkę. O zagrożeniu bezpośrednio uprzedzają również kasjerzy. ©℗

