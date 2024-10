Czytelnicy, „Kurier" i szlachetna akcja. Ruszamy na krokusy!

Fot. Mirosław WINCONEK

Zapraszamy do udziału w wielkiej społecznej akcji na rzecz zielonego Szczecina. Już dziś, w samo południe, „krokusowa rewolucja” zawita na pl. Jakuba Wujka. Wspólnie z Czytelnikami i przyjaciółmi redakcji posadzimy jeden z największych kwiatowych kobierców tej jesieni.

Spotkamy się w miejscu nieprzypadkowym, bo wybranym przez naszych Czytelników, w głosowaniu. Będziemy mieli do posadzenia ponad 2,5 tysiąca krokusów, których sponsorem jest stowarzyszenie OK Polska (dawniej: Koalicja Samorządowa).

– Przyjdź z rodziną, dziećmi, sąsiadami – posadź krokusy! – zachęcają organizatorzy wydarzenia, wsparci przez miejscową Radę Osiedla Pogodno oraz stowarzyszenie „Pogodniak”.

„Krokusowa rewolucja” od 15 lat inspiruje do zmieniania Szczecina na dobre. Krokusami właśnie. Zachęca do sadzenia tych wiosennych kwiatów – wzorem Jasnych Błoni – wszędzie tam, gdzie mieszkańcy spędzają swój czas: wokół domów, miejsc nauki i pracy, przy ulicach, miejskich skwerach, na placach i w parkach. W wir tej społecznej akcji chętnie się włączają pozytywnie zakręceni szczecinianie. Co jesień wybierając jedno miejsce szczególne, w jakim wspólnie – razem z redakcją „Kuriera” – aranżujemy największy z kwiatowych kobierców.

Właśnie taki – już dzisiaj (26 października) – posadzimy na pl. Jakuba Wujka. Początek wspólnego sadzenia – w samo południe (g. 12). Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, którym zależy na zielonym Szczecinie. ©℗

(an)