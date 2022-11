Czy uda się pomnik „gnębicieli” wysłać na złom? Manifestacja w Nowogardzie

W poniedziałek, 7 listopada, w Nowogardzie odbyła się manifestacja, w której środowiska prawicowe, mieszkańcy Nowogardu oraz stowarzyszenie im. majora Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” domagali się wyburzenia kontrowersyjnego Pomnika Braterstwa Broni na pl. Wolności w Nowogardzie.

– Uważamy, że w wolnej Polsce takie monumenty, wznoszone na cześć okupanta sowieckiego, powinny być likwidowane jako świadectwo hańby – mówił Mirosław Berezowski ze Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, organizator wiecu. – Dlatego dziękuję tym, którzy tu dziś przyszli, by zaprotestować, gdyż to oznacza dla mnie państwa odwagę, by wyrazić protest. Nie mam żadnej wątpliwości, że ten pomnik powinien zostać usunięty jak najprędzej.

- Ten pomnik musi upaść natychmiast. Będę stanowczo domagać się od burmistrza Nowogardu Roberta Czapli i władz lokalnych intensyfikacji działań zmierzających do wyburzenia tego obiektu. Bez wahania złożyłem podpis na petycji protestacyjnej. Dla mnie jako emerytowanego pedagoga ten pomnik nie przedstawia żadnej wartości dla dzieci i młodzieży, bo jest po prostu pomnikiem gnębicieli – podsumował Bogusław Dziura, były dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Bohaterów Warszawy.

Dariusz Matecki, radny klubu PiS w Szczecinie i szef Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, przypomniał, że podczas jego poprzedniej wizyty w Nowogardzie burmistrz składał kwiaty pod pomnikiem.

– Wysłaliśmy wówczas zgłoszenie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci gloryfikacji komunizmu – powiedział Dariusz Matecki. – Niestety, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi… Jest dla mnie nie do wyobrażenia, że gdy na Ukrainie giną cywile, ktoś pod pomnikiem rosyjskiego żołnierza składa kwiaty. Dlatego mam nadzieję, że wojewoda zachodniopomorski tę podpisaną petycję potraktuje poważnie. Liczę, że już wkrótce tym razem będzie nagrywany film i robione zdjęcia z powodu wyburzenia pomnika w Nowogardzie.

Teks i fot. Jarosław Bzowy