Pokojowa manifestacja w Szczecinie i Policach. Przeciwko wojnie na Ukrainie

@Dziwne

2022-02-24 12:58:14

Ty to chyba nigdy gazety wyborczej nie czytałeś a nawet jeśli to nie wziąłeś sobie jej przekazu do serca, Węgrzy po prostu przestali być romantykami i umierać za wolność wasza i naszą, tak jak pisała wyborcza kierują się pragmatyzmem bo leżą w takim miejscu w jakim leżą i nie mogą wybrać sobie innego. Poza tym nawet jako sojusznik Hitlera pomagali Polakom i Polsce czy to wprost czy nie podejmując wrogich nam działań tak więc kula w płot. Poza tym na Wołyniu nie mordowali Polaków...