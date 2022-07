Akcja protestacyjna w Stargardzie. To nie są żołnierze! To bandyci!

Nabożeństwem w cerkwi greckokatolickiej oraz zgromadzeniem w centrum Stargardu mieszkający w Stargardzie Ukraińcy uczcili dziś ofiary mordu w obozie w Ołeniwce, na wschodzie Ukrainy.

W manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. To Ukraińcy mieszkający w Stargardzie, a także uchodźcy wojenni oraz stargardzianie. Uczestnicy protestu przyszli na plac przy pomniku Jana Pawła II z ukraińskimi flagami i transparentami. Śpiewano tam ukraińskie pieśni, hymn Polski, była też minuta ciszy w hołdzie pomordowanym jeńcom.

- Zebraliśmy się tutaj, by zaprotestować przeciwko barbarzyństwu Rosjan - mówił dziś Roman Zahoroda ze Związku Ukraińców w Polsce, koła w Stargardzie. - Wyrażamy swój sprzeciw przeciwko niehumanitarnemu sposobowi prowadzeniu wojny, mordom na ludności cywilnej, chcemy też wspomnieć bohaterów wojennych, obrońców Mariupola w bezczelny sposób zamordowanych w Ołeniwce. Rosjanie nie przestrzegają żadnych zasad ani prawa międzynarodowego. Nie respektują praw boskich czy ludzkich. Ukraina walczy z potworem. Dla nich celem jest wszystko co nasze: pociągi, karetki pogotowia, nawet Czerwony Krzyż staje się dla nich celem. To nie są żołnierze. To bandyci.

Manifestacja była reakcją na wymordowanie jeńców obozu "filtracyjnego" w Ołeniwce, koło Doniecka.

Ukraińcy gorąco dziękowali Polakom za pomoc, za przyjęcie ich pod swoje dachy.

- Dziękujemy też za Bayraktara, na który Polska zrzuciła się dla naszych żołnierzy - mówił dziś pan Witalij.

Rano w stargardzkiej greckokatolickiej cerkwi zostało odprawione nabożeństwo żałobne w intencji ofiar wojny z Rosją, w tym także pomordowanych w dawnej kolonii karnej w Ołeniwce w obwodzie donieckim.

