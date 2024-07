Czas potwierdzić wolę nauki. Najchętniej wybierane V LO

Listy ponownie zawisną w szkołach oraz pojawią się w systemie naboru 18 lipca - to już ostateczne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Fot. Ryszard Pakieser

Wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych są już znane - ósmoklasiści dowiedzieli się o nich w piątek, 12 lipca. 17 lipca jest ostatnim dniem na złożenie woli przyjęcia do wybranej placówki. Trzeba się więc spieszyć, by złożyć dokumenty - licea, technika i branżówki przyjmują je wyłącznie do godz. 15!

Wydział Oświaty szczecińskiego magistratu poinformował, że w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 wzięło udział 3551 kandydatów - absolwentów szkół podstawowych ze Szczecina, ale chęć nauki w placówkach w stolicy regionu miała również młodzież z całego województwa zachodniopomorskiego.

W postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowano zatem 3088 kandydatów. Największym powodzeniem cieszyło się w tym roku V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, szczególnie klasa I Ch - medyczna (biologiczno-chemiczna). Tu na jedno miejsce startowało 3,36 kandydatów. Nastolatki chcą się kształcić także w Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8. O jedno miejsce w klasie o profilu technik hotelarstwa biło się 2,71 uczniów, a w klasie technik logistyk - 2,42 kandydatów.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej popularność zyskała klasa 1 E psychologiczno-językowa - aby się do niej dostać, trzeba pokonać 2,57 kandydatów. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Wojska Polskiego 119 najchętniej wybierali klasę 1a – biologiczną z elementami psychologii (2,20 kandydatów na jedno miejsce).

Do 17 lipca do godz. 15, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także innych dokumentów wymaganych przez szkołę. Co ważne, jeżeli kandydat nie potwierdzi woli nauki, nie zostanie przyjęty do szkoły, do której został zakwalifikowany.

Ostateczne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych znane będą 18 lipca o godz. 12 – listy ponownie zawisną w szkołach oraz pojawią się w systemie naboru. Wówczas dopiero będzie wiadomo, ilu nastolatków w regionie i samym Szczecinie nie dostało się do żadnej placówki oświatowej. 19 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca - na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” dostępny będzie wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach, już poza systemem elektronicznym.

(kel)