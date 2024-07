W piątek listy w szkołach. Kto się dostał do liceum, technikum czy branżówki?

Listy z nazwiskami uczniów przyjętych i nieprzyjętych zawsze wywołują dużo emocji, nie tylko samych kandydatów, ale również ich rodziców i dziadków. Fot. Ryszard PAKIESER

Kończy się dwumiesięczny czas oczekiwania na wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych. W piątek, 12 lipca, w samo południe, będzie już wiadomo, kto z ósmoklasistów dostał się do wybranej placówki: liceum, technikum czy szkoły branżowej. Listy przyjętych i nieprzyjętych zawisną w szkołach oraz pojawią się na indywidualnych kontach uczniów w systemie naboru.

Na tę wiadomość czeka ponad 10 tysięcy tegorocznych absolwentów szkól podstawowych w całym województwie. W Szczecinie przygotowano w tym roku 2 800 miejsc w placówkach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto. Zdaniem Wydziału Oświaty UM w Szczecinie adekwatnie do potrzeb szczecińskiej młodzieży. Do wyścigu po miejsce w wymarzonej szkole w ubiegłym roku startowało dwa razy tyle nastolatków – dwa skumulowane roczniki, które w wyniku reformy oświaty minister Zalewskiej rozpoczęły naukę jako sześciolatki oraz siedmiolatki. Zamęt ten sprawił, że Szczecin musiał stworzyć 6 tys. miejsc a zatem dodatkowe klasy i oddziały: w niektórych liceach, szczególnie tych najpopularniejszych, powstało ich nawet dwanaście, jedenaście lub dziewięć. Jednak i tak o miejsce było trudno – do żadnej szkoły w I naborze nie dostało się prawie 600 młodych ludzi z roczników 2007 i 2008.

W tym roku ma być spokojniej. Młodzież, a to już wieloletnia tradycja, chętniej wybiera licea niż technika czy szkoły branżowe I stopnia. Są też klasy, bo przypomnijmy, że nabór odbywa się do konkretnych oddziałach w szkołach, które nie cieszą się dużym powodzeniem. W tegorocznym naborze nie było chętnych, o czym informuje Wydział Oświaty szczecińskiego magistratu, w dwunastu oddziałach w ośmiu szkołach.

W Szczecinie, z uwagi na brak zainteresowania kandydatów zamknięto więc rekrutację do klasy matematyczno-przyrodniczej w VI Liceum Ogólnokształcącym oraz do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim w IX LO. Chętnych nie miały dwie klasy sportowe – piłka siatkowa i piłka nożna – w XVIII Liceum Ogólnokształcącym a także oddział sportowy kształcący w kierunku sportów wodnych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego. Młodzież nie była zainteresowana nauką handlu i rachunkowości w dwóch klasach Technikum Ekonomicznego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. W Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Nr 2 zamknęło klasę o profilu technik ochrony środowiska. W szkołach branżowych nikt nie chciał kontynuować kształcenia w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w Zespole Szkół Budowlanych. Nabór zamknięto również w dwóch klasach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej – młodzież nie chciała zdobyć fachu ślusarza i mechatronika.

W piątek zatem wielki dzień dla tegorocznych absolwentów podstawówek – wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół średnich. Ci, którzy znajdą swoje nazwisko na listach przyjętych, muszą pamiętać, że 12 do 17 lipca konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do placówki poprzez złożenie w szkole kompletu oryginałów dokumentów, w tym świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty. Ostateczne wyniki naboru znane będą 18 lipca br. o godzinie 12.

(kel)