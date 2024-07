Ósmoklasiści już wiedzą, czy się dostali do szkół [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Tłoku przy listach uczniów przyjętych i nieprzyjętych nie było, wszak wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych pojawiły się równocześnie w systemie elektronicznym, jednak to zawsze moment pełen stresu i emocji. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie ci absolwenci, którzy odnaleźli swoje nazwiska na listach przyjętych, zaraz składali niezbędne do przyjęcia dokumenty. Była radość uczniów i duma rodziców, którzy towarzyszyli w tej ważnej chwili swoim nastoletnim pociechom.

Wstępne wyniki naboru pojawiły się w piątek, 12 lipca o godz. 12. W tym roku na potrzeby ósmoklasistów w Szczecinie stworzono około 2800 miejsc w szkołach średnich, najwięcej w liceach, bo takie są najczęstsze wybory nastolatków.

W II LO mają szanse kontynuować edukację w pięciu klasach o różnych profilach.

- Bardzo się cieszę, że się dostałam - mówi Hania, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie. - Klasa społeczno-prawna w II LO jest moim pierwszym wyborem.

Hani towarzyszyła mama, również bardzo dumna z osiągnięć córki: - Wiem, ile pracy ją to kosztowało, by rozpocząć naukę w wymarzonej szkole. Mąż towarzyszy drugiej córce Paulinie - bliźniaczce Hani, która również dostała się do klasy pierwszego wyboru - od 1 września zostanie uczennicą klasy biologiczno-medycznej w I Liceum Ogólnokształcącym. Rozpiera nas duma i szczęście - mówi pani Agnieszka.

Asia, absolwentka SP nr 35 w Szczecinie również jest zadowolona, bo swoje nazwisko znalazła na liście przyjętych do klasy I g, czyli matematyczno-chemicznej. Chwile pełne emocji w korytarzu II LO przeżywała wraz z mamą.

- Asia to umysł ścisły, stąd jej wybór - mówi pani Ilona. - Była pewna, że dostanie się do wybranej klasy, bo ma na koncie wiele edukacyjnych osiągnięć, jest sumienna i skrupulatna, ma także w sobie spokój, którego jej zazdroszczę. To ja bardziej się denerwowałam przed pojawieniem się wyników naboru.

- Gdyby mi się nie powidło w II LO kontynuowałabym naukę albo w V LO, albo w XVIII LO, ale dziś już wiem, że od 1 września moją szkołą jest Dwójka, zatem od razu składam niezbędne dokumenty - stwierdza Asia.

W kolejce z dokumentami do sekretariatu stoi także Tomasz Piątkowski, który nowy rok szkolny rozpocznie jako uczeń klasy 1 IB-International Baccalaureate.

- Moje zainteresowania zawsze związane były z nauką języka angielskiego, stąd mój wybór - mówi nowo przyjęty uczeń Dwójki, który w tej ważnej chwili ma oparcie w mamie.

- Cieszę się, że syn się dostał do mojego liceum, bo jestem absolwentką II LO z 2000 roku.

Radość z przyjęcia już kolejnej córki w progi II LO odczuwa także tata Martyny.

- Składam dokumenty w imieniu córki, bo jesteśmy z Goleniowa. Siostra Martyny jest już uczennicą klasy trzeciej w II LO, od września będą chodziły do tej samej szkoły. Jestem z nich bardzo dumny - dodaje mężczyzna.

Kolejnym etapem naboru jest potwierdzenie woli nauki w szkole, do której młody człowiek się dostał. Sam kandydat lub jego rodzice muszą złożyć w wybranym liceum oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, czyli egzaminu ósmoklasisty. Oczywiście, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, czyli w technikach i szkołach branżowych dokumenty muszą również zawierać zaświadczenie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zarówno przyjęci do liceów, jak i do techników i szkół zawodowych mają na to czas tylko do 17 lipca do godz. 15.

Ostateczne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych znane będą 18 lipca o godz. 12 - listy ponownie zawisną w szkołach oraz pojawią się w systemie naboru. Wówczas dopiero będzie wiadomo, ilu nastolatków w regionie i samym Szczecinie nie dostało się do żadnej placówki oświatowej.

19 lipca o wolnych miejscach w roku szkolnym 2024/2025 poinformuje na swoich stronach internetowych Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone zatem od 19 lipca br., ale już poza systemem elektronicznej rekrutacji. Oznacza to, że uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zostaną przyjęci do szkół w trakcie naboru właściwego, będą musieli dokonać wszelkich formalności bezpośrednio w placówkach, które nadal będą dysponować wolnymi miejscami.©℗

Katarzyna Lipska-Sokołowska