Ćwierć miliarda złotych na obwodnicę Polic z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Prawie ćwierć miliarda złotych przyznano gminie Police z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki są przeznaczone na budowę obwodnicy Polic, stanowiącej dojazd do „Węzła Police” Zachodniego Obejścia Szczecina. To piąta edycja programu. Do samorządów w całym kraju trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki poinformował w sobotę (15 października) na konferencji prasowej, że dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 98 procent.

Obwodnica ważna dla aglomeracji szczecińskiej

– Co niezwykle ważne, dofinansowanie jest bezzwrotne – podkreślił. – To może być budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej, w tym oświetlenia, budowa infrastruktury technicznej drogowej, ale też wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntów. Zakres prac, które mogą być wykonane za środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, jest potężny.

Jak dodał , budowa obwodnicy jest inwestycją o podstawowym znaczeniu dla Polic, Szczecina i całej aglomeracji szczecińskiej.

– Police uzyskały jedno z największych dofinansowań w kraju – 245 mln zł – zaznaczył Z. Bogucki. – To jest naprawdę potężna kwota. Pozwoli zrealizować inwestycję, która siłami samorządu nie mogłaby być zrealizowana. To jest roczny budżet całej gminy, co pokazuje skalę dofinansowania. Bardzo się cieszymy, że te pieniądze trafiają do nas, na Pomorze Zachodnie. Ten projekt wpisuje się w cały plan budowy infrastruktury aglomeracji szczecińskiej. Można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych elementów Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Burmistrz Polic: to historyczna kwota

Burmistrz Polic Władysław Diakun stwierdził, że jest to historyczna kwota i zapewnił, że będzie dobrze spożytkowana.

– Zakłady Chemiczne bardzo prężnie się rozwijają – mówił burmistrz. – Wszystkie surowce bądź produkty z Zakładów w tej chwili przechodzą przez aglomerację szczecińską, więc skończy się ta udręka przesyłu drogą kolejową i kołową, która stwarza duże zagrożenie.

Jego zdaniem, nowa infrastruktura drogowa znacznie poprawi wizerunek gminy, Zakładów Chemicznych „Police”, ale też całego regionu.

– To jest część komplementarnego planu inwestycyjnego Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim – dodał poseł Leszek Dobrzyński.

Szansa dla polickich przedsiębiorców

Zaznaczył, że przyszła Zachodnia Obwodnica Szczecina razem z obwodnicą Polic będzie stanowić cały system transportowy, który stworzy ogromne szanse rozwojowe.

Policki radny miejski Kamil Olszewski dziękował w imieniu mieszkańców za, jak to określił, historyczną i wielką decyzję. Wskazał, że zwiększa się atrakcyjność inwestycyjna Polic. To także szansa dla przedsiębiorców polickich na zlecenia i nowe kontrakty.

– Budujemy silne Pomorze Zachodnie, silne inwestycjami, gospodarką, przemysłem, infrastrukturą, bezpieczeństwem – po to,żeby nasi mieszkańcy mogli tutaj żyć godnie, mieć swoją przyszłość, po to, żeby ten przemysł, który buduje się tutaj, jest rozbudowywany w Szczecinie, Policach, nie był uciążliwy, a przynosił same korzyści naszym mieszkańcom – podsumował wojewoda. – Były takie głosy, że dofinansowujemy tylko te samorządy, które są z Prawa i Sprawiedliwości. To jest nieprawda. To ćwierć miliarda złotych pokazuje, że chcemy zrównoważonego rozwoju, że myślimy o naszych mieszkańcach, a nie w kontekście barw politycznych.

