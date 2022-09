Chcą zapobiec otyłości wśród dzieci

W trzech gminach powiatu polickiego rozpoczęto realizację „Powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół w Powiecie Polickim”.

Pierwszy etap to badania przesiewowe, które mają wyłonić te dzieci, które są zagrożone nadwagą i otyłością – m.in. ocena masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi, wydolności fizycznej. W drugim etapie przewidziano konsultacje ze specjalistami i działania edukacyjne skierowane nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców.

Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej. Pierwszy etap już się rozpoczął.

– Rozdane zostały wśród dzieci i ich rodziców formularze dotyczące zgody na udział w programie i rozpoczynają się badania przesiewowe prowadzone w szkołach przez zespół pielęgniarek – mówi Beata Chmielewska z zarządu powiatu polickiego. – Badania te wskażą, które dzieci są zagrożone lub nawet mają zaczątki nadwagi czy otyłości. Łączny koszt tego programu to 112 tysięcy złotych na cały rok.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z: Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatu Polickiego, Gminy Dobra, Gminy Kołbaskowo oraz Gminy Nowe Warpno. Przewidziano, że skorzysta z niego około 400 dzieci, których rodzice wyrażą zgodę. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. ©℗

