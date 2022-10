Dla części Zachodniej Obwodnicy Szczecina ponownie wybrano wykonawcę projektu

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla drogi ekspresowej S6 Kołbaskowo - Police, czyli fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS). Prace, za 14,94 mln zł, zrealizuje konsorcjum firm TPF i Databout. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania. Trzy tygodnie temu wybrano najkorzystniejszą ofertę dla odcinka Police - Goleniów.

- Na pierwotny wybór ofert w tym przetargu zostały wniesione odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej - informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie. - Zostały uznane, więc obecnego wyboru dokonano po ponownym zbadaniu ofert z uwzględnieniem wyroku KIO.

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje odcinki Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police. Łączna ich długość to 25,5 km. Druga część dotyczy odcinka Police - Goleniów o długości 23,41 km. Zawiera on planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km.

Kryteriami oceny ofert, oprócz ceny (60 proc.), jest również

