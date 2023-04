Ciągle wraca na przestępczą drogę. Okradł auto i sklep

Do stargardzkiego sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko sprawcy włamania do sklepu i samochodu. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Na ławie oskarżonych ponownie zasiądzie wielokrotny 38-letni recydywista ze Stargardu. Tym razem odpowie za włamania i kradzieże.

Prokuratura poinformowała o tym, iż do stargardzkiego sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko sprawcy włamania do sklepu i samochodu. Do tych zdarzeń doszło w Stargardzie w lutym ubiegłego roku.

– Dokonał dwóch włamań – informuje Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnim sprawcą, podejrzany w nocy z 6 na 7 lutego 2023 r. włamał się do wnętrza pojazdu, skąd zabrał m.in. radio, odzież oraz narzędzia ogrodnicze o łącznej wartości 800 zł. 7 lutego natomiast włamał się do jednego ze stargardzkich sklepów. Dostał się do środka poprzez wybicie panelu drzwi wejściowych. A następnie ukradł szufladę z pieniędzmi. Obu tych czynów mężczyzna dopuścił się w warunkach recydywy wielokrotnej.

Sprawca włamań i kradzieży został zatrzymany i aresztowany. Za kratkami przebywa do dziś. 38-latek już ma doświadczenie w zeznawaniu przed sądem. Był bowiem wielokrotnie karany.

– Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa na podstawie art. 279 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat – dodaje rzeczniczka prokuratury. – Natomiast w przypadku przestępstwa popełnionego w warunkach recydywy wielokrotnej sąd wymierza karę pozbawienia wolności w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Policja ustaliła też dane nieletniego, który współdziałał z oskarżonym. Wobec niego prowadzone jest odrębne postępowanie. ©℗

(w)