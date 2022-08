Serce pod ochroną w terapii onkologicznej

Nowoczesne terapie onkologiczne zwiększają szansę na wyzdrowienie, są ratunkiem w walce z rakiem. Stosowane leczenie może jednak u niektórych pacjentów prowadzić do powikłań układu sercowo-naczyniowego. Ważne więc, żeby mieli dostęp do kardiologów. Ułatwia go program „Twoje serce w naszych rękach”. Prowadzony jest w Samodzielnej Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Pacjenci będący w trakcie leczenia onkologicznego mogą skorzystać z przyspieszonych terminów wizyt.

Dane opublikowane przez Narodowy Instytut Onkologii wskazują, że z chorobą nowotworową w Polsce obecnie zmaga się około 1,2 mln osób. Aż 40 procent z nich może mieć nawet dwa czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (m.in. niewydolności serca lub choroby wieńcowej). To ta grupa chorych jest szczególnie narażona na powikłania. Z obserwacji pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej wynika, że umierają oni najczęściej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (tj.: zaawansowanej niewydolności serca, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca), które mogą być indukowane przez chemio- i radioterapię. Wczesne wdrożenie leczenia kardiologicznego zmniejsza chorobowość i śmiertelność oraz umożliwia skuteczniejsze dostosowanie leczenia przeciwnowotworowego.

– Realizowany przez nas program polega na umożliwieniu chorym onkologicznym szybkiego dotarcia do lekarzy kardiologów – informują realizatorzy. – Do programu zostanie przyjęta osoba dorosła ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym, która jest w trakcie lub ma już zaplanowaną terapię chemioterapii lub radioterapii, jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego, pracuje lub zamierza podjąć zatrudnienie i nie ma orzeczonej niepełnosprawności. Podczas konsultacji z kardiologiem każdorazowo wykonywane są badania, m.in. EKG i USG serca oraz ocena laboratoryjna troponiny, czyli markeru uszkodzenia mięśnia serca.

Wizytę należy umawiać osobiście w SPSK-1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1, (wejście O, gabinet nr 2, parter) lub telefonicznie: (91) 425 33 86 oraz 507-118-052.

„Program prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021--2022 realizowany przez SPSK-1 w Szczecinie” otrzymał ponad 2,8 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Na potrzeby projektu z pieniędzy UE kupiony został najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do odpowiedniej profilaktyki kardiologicznej.

(K)