Torowy kalejdoskop w centrum. Drogowcy w letnim rozpędzie przebudów

Coraz więcej metrów nowych torów tramwajowych w centrum Szczecina. Drogowcy z ZUE S.A. i ich podwykonawcy nie zwalniają tempa prac przy przebudowie tras od al. Niepodległości przez pl. Żołnierza Polskiego po pl. Rodła.



Na centralnej wyspie pl. Rodła wykonane zostały do tej pory prace przy uzbrojeniu podziemnym i grunt szykowany jest już pod ułożenie tam nowych krzyżownic i części rozjazdów. W przygotowanym już wykopie i na utwardzonej warstwie podłoża wzdłuż odcinka ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Matejki szyny obu torów zostały też już na prawie całym odcinku zespawane.

Aktualnie główny rejon robót to pas w al. Niepodległości, gdzie poszczególne odcinki układanych torów już po ich montażu zalewane są następnie warstwą betonu. Z tymi pracami ekipy dotarły do wysokości przystanku przy tymczasowo wytyczonym przejściu dla pieszych w stronę Galerii Kaskada. Trwają również prace rozbiórkowe starej infrastruktury na wyłączonym z ruchu w minioną sobotę przejeździe przez pl. Żołnierza Polskiego od strony ul. Bałuki w kierunku Trasy Zamkowej i w pasie pobocza ze ścieżką rowerową i chodnikiem wzdłuż przejścia dla pieszych. Na wyspie centralnej kontynuowane są prace przy montażu łuków i rozjazdów torowych.

Równocześnie pod nowe tory przygotowywany jest pas między jezdniami na odcinku al. Wyzwolenia między placami Żołnierza Polskiego i Rodła. Oprócz prac ziemnych jak do tej pory wykonany został też montaż części nowych słupów sieci trakcyjnej. A wzdłuż prawie gotowego odcinka torowiska wzdłuż pl. Żołnierza Polskiego, obok deptaku tzw. alei kwiatowej, które póki co służy jako miejsce magazynowania dowożonych na plac budowy materiałów, w tym m.in. rur kanalizacyjnych, w ostatnich dniach zamontowane zostały na słupach wieszaki do podtrzymywania sieci trakcyjnej.

Prace wykończeniowe, w tym brukarskie, jak i porządkowe powinny wkrótce zakończyć się na przebudowanym odcinku ul. Matejki. ©℗

(MIR)