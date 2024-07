Burze w regionie. Ewakuowano obóz harcerski

Fot. Ryszard Pakieser (arch.)

W sobotę po południu burze i gwałtowne ulewy przetaczają się przez całe Pomorze Zachodnie. Z ich powodu ewakuowano obóz harcerski ZHR nad jeziorem Kiełbicze (powiat gryfiński).

Harcerzy z 51. SDH Grom i harcerki z 51 SDH Wrzos przeniesiono do świetlicy w pobliskiej miejscowości Żelechowo w związku z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Nikomu nic się nie stało. Nie ucierpiał też sam obóz.

Ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez IMGW Zespół w Szczecinie.

Obowiązują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w sobotę (6 lipca) do końca doby. Po temperaturach dochodzących do 32 stopni w cieniu prognozowane były burze, którym miejscami towarzyszą bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie możliwy jest nawet grad.

(k, dAs)