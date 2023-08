Silny deszcz z burzami nad całym regionem. Możliwe podtopienia

Fot. Ryszard Pakieser

IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami na obszarze całego województwa. Alert obowiązuje od nocy z soboty na niedzielę do poniedziałku (7 sierpnia) do godz. 8.00 rano.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 35 mm do 55 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych na 80 proc.

(dAs)