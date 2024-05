Kolejne burze przed nami, możliwy grad

Fot. Dariusz GORAJSKI

Synoptycy z IMGW ostrzegają przed dzisiejszymi (25 maja) groźnymi zjawiskami pogodowymi. W całym województwie zachodniopomorskim można się wtedy spodziewać burz z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe będą opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę 25 maja od godz. 14.00 do godz. 23.00.

Instytut określa prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk na 85 proc. Stopień zagrożenia burzami został oceniony na pierwszy w trzystopniowej skali.

