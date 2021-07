Burze, deszcz, grad i silny wiatr. Ostrzeżenie dla całego województwa

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie prognoz meteorologicznych (IMGW-PIB), ostrzega przed burzami, obfitymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów z Zachodniopomorskiego.

Od godz. 15 dziś (12 lipca) do godz. 23 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu (od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm) oraz porywy wiatru do 90 km/h. W niektórych miejscach można się spodziewać także gradu.

Meteorolodzy zastrzegają, że w związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenie może ulec zmianie lub wydłużeniu.

