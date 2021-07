Po burzy i nocnej ulewie

W piątek wieczorem i w nocy straż pożarna miała pełne ręce roboty. Wzmożone działania od godz. 20.30 do 1 prowadziła też straż miejska. - Było intensywnie, na szczęście nie aż tak, jak po ostatniej ulewie - podsumowuje sytuację w mieście Joanna Wojtach, rzecznik SM w Szczecinie. - Na sygnały wpływające do dyżurnego dowoziliśmy mieszkańcom worki i piasek. Strażnicy pobrali dwa tysiące worków, wydali ich trzysta. Niektórzy umocnienia szczecinianie sypali własnym sumptem, w wielu miejscach pomagaliśmy my. Między innymi w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, w okolicach laboratorium, bo tam podtapiało, na ul. Ślicznej, Wieniawskiego, Parkowej. Znowu zalało wiele ulic. Do czasu przyjazdu ZWiK wyłączona z ruchu i zabezpieczona przez strażników była w części ul. Mieszka I, podobna sytuacja była na obu nitkach Derdowskiego - od Taczaka do ronda Gierosa i odwrotnie. Ta sama sytuacja dotyczyła ul. Szerokiej. Na bieżąco kontrolowano też miejsca, które ucierpiały w poprzedniej ulewie - Warszowiec, Wyspa Pucka i rzeka Bukówka. Na szczęście nic dramatycznego się nie wydarzyło.

Komentarze

czytam 2021-07-10 16:24:36 Wszystkie 3 wpisy poprzednie wpisała jedna osoba /?/ I ma we wszystkich rację . Niestety , tacy sa obywatele i takie podejście władz do spraw ogółu . Chamstwo , bezmyślność , łatwizna górą .

xxx 2021-07-10 16:13:11 Napiszcie wreszcie kto jest za co odpowiedzialny. Wody polskie za akweny skarbu państwa, a za resztę na terenie gminy miasto Szczecin- krzystek. Więc podajcie kto odpowiada za stan tych rzeczek na Gumieńcach oraz Jeziorka Słonecznego. Wszystko zahaszcone i zasyfione. I chyba pozapychane jest coraz bardziej bo co deszcz jest coraz gorzej.

Helikopter z Misia 2021-07-10 16:09:59 te wpisy o powodzi spowodowanej przez niedopałki to pisze ktoś z wariatkowa ? na całym świecie są ludzie którzy brudzą i są ludzie , którzy zostawiają po sobie brudną toaletę. Cała tajemnica czystych ulic i toalet to dzielny serwis sprzątający , który to wszystko doprowadza do porządku. Ale przy tym trzeba się napracować. Lepiej dostać przetarg na zasadzenie drzew w cenie 2000 pln od sztuki i na drugi dzień zapomnieć o swoich obowiązkach i ubiegać się o kolejny przetarg.

Bardzo pan się myli 2021-07-10 14:40:34 Dawniej w szkole uczyli, że papierek trzeba do kosza wrzucić ! Dzisiaj " dziecko " nasadzi kosz nauczycielowi na głowę i będzie bezkarne.Takie tam bezstresowe wychowanie.Co do kultury, to te " obszczymury " są bardziej kulturalni i nie biją starszych pań zadających pytania np. dla PANA TUSKA.

? 2021-07-10 13:09:14 Nawet do oczyszczalni nie trzeba iśc zeby zobaczyc ile syfu spływa codziennie z miasta , na chodnikach i ulicach miliony kiepów skąd one się wzieły? spadły z drzew? z deszczu przybyły? nie , są od palaczy trucicieli którzy resztki tego co już nie spalą-filtr wyrzucają gdzie się da, ulica,chodnik, studzienka najlepsza ,WSZEDZIE , ,trawniki zawalone kiepami przy przystankach komunikacji miejskiej a przeciez na całej długosci palic nie wolno, kosze są ale tam nie wrzucą ,taka mentalnosc homo soviec