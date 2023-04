Bezpłatnie i online. Wsparcie od psychologów dla mieszkańców Pomorza Zachodniego

Fot. materiały organizatora

Już dziś, 12 kwietnia, rusza profesjonalna i bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. To będzie cykl konsultacji online, które poprowadzą specjaliści z Pracowni Motywacja i Działanie. Mogą pomóc tym, którzy doświadczają obniżonego nastroju, stresu, są w kryzysie psychicznym.

To kontynuacja dobrze już znanych działań pod hasłem „Motywacja dla zdrowia”. Fundacja Motywacja i Działanie w ramach tego projektu oferowała profesjonalną pomoc psychologiczną oraz prowadziła zajęcia w szkołach. Przez dwa lata ze wsparcia skorzystało 712 osób.

W środę, 12 kwietnia, Pracownia rusza z kolejnymi działaniami. Psycholodzy Karolina Flacht oraz Bartosz Ślaski udzielać będą bezpłatnych konsultacji psychologicznych mieszkankom i mieszańcom województwa zachodniopomorskiego. Konsultacje skierowane są do osób, które doświadczają kryzysu emocjonalnego, trudności w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Zadanie dofinansowane jest ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

– Dzięki dobrej współpracy z partnerami społecznymi, oferujemy mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Poprzednie edycje pokazały, że to wsparcie jest bardzo potrzebne, dlatego kontynuujemy to działanie – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Konsultacje są bezpłatne. Trzeba tylko umówić się z psychologami na spotkanie online. Osoby nieletnie potrzebują zgody rodzica na przeprowadzenie rozmowy konsultacyjnej. Terminy realizacji zostaną ustalone według kalendarza psychologa i osoby konsultowanej.

– To wsparcie dla osób, którym wparcie bliskich i przyjaciół już nie wystarcza – mówi psycholog Bartosz Ślaski. – Dla osób, które mają już zbyt dużo trudnych, negatywnych myśli i emocji, które nie mają na nic siły. Które nie mają ochoty udawać, że wszystko jest w porządku i chciałyby w końcu poczuć się lepiej i uzyskać wskazówki, jak poprawić swój stan. Wystarczy napisać do nas wiadomość z hasłem „Konsultacja u psychologa Pomorze Zachodnie”, na tę wiadomość odpowiemy i nawiążemy kontakt. Konsultacja trwa do 45 minut. Spotykamy się online lub telefonicznie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad mogą skontaktować się z psychologami, mailowo (konsultacjaupsychologa@gmail.com) lub przez media społecznościowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.konsultacjaupsychologa.pl.

