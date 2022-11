Po tragedii przy ulicy Wilczej. Nie oceniaj, nie nagrywaj, pomagaj!

Tragedią 30-latki ze Szczecina, która wypadła z okna wieżowca przy ulicy Wilczej, żył niedawno cały internet. Spekulacje zakończyło oświadczenie brata ofiary, który poinformował, że desperacka decyzja kobiety spowodowana była życiowymi problemami, w tym odebraniem jej dzieci. Czy można było zapobiec tragedii?

Film obejrzały dzieci

Wstrząsające jest to, że cały wypadek nie tylko sfilmowano, ale także udostępniono w internecie. Wielu takie zachowanie wydaje się niedopuszczalne, inni bronią go twierdząc że nagrania mają wartość dokumentalną i mogą być przestrogą dla innych. Czy aby na pewno? Nasza redakcja została poinformowana, że rozpowszechniają go między sobą dzieci.

- Młodzi ludzie są przyzwyczajeni, że robią zdjęcia i nagrywają wszystko, co się dzieje wokół. To, czy my będziemy o tym mówić w takim kontekście, że tego się nie powinno robić, nie zmieni faktu, że młodzi ludzie i tak będą nagrywać, będą robić zdjęcia i będą wrzucać do mediów społecznościowych. Ta informacja nas w jakiś sposób dosięgnie - mówi psycholog Izabella Orzechowska. - Jasne, że nie

...