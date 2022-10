Bez wahadłowego ruchu tramwajów na pl. Zwycięstwa. ZDiTM wyjaśnia dlaczego

to miasto

2022-10-10 09:46:16

Od 4 lat mamy totalnie rozkopany Szczecin, fakt, wszystkie te prace są jak najbardziej potrzebne. Pytanie, a kto odpowiada za ten bajzel komunikacyjny w mieście? Dlaczego to co winno być remontowane na bieżąco doprowadzono to stanu totalnej dekapitalizacji. Dlaczego Energetyków po raz drugi w krótkim czasie trwają tam remonty? Czy nie jest to przypadkiem przykrycie wcześniejszej fuszerki badziewne szyny które pękały przy +5 ? Kto i w jakim celu majstruje coś na Krzywoustego? No i deptakWojskaPL