Prace przy pl. Zwycięstwa. Nie wszystko zgodnie z planem

Północne Gumieńce

2022-10-09 10:59:55

Wydawałoby się że szczyty głupoty pobito w zditm w roku 2012, gdy przy opóźnionym remoncie na Bramie Portowej (wyłączona linia 8) oraz opóźnionej przebudowie ul. Łukasińskiego (z wyznaczonym objazdem przez Derdowskiego) - rozgrzebano Derdowskiego, Jak widać nie doceniłem tego towarzystwa wzajemnej adoracji. A co do komunikacji zastępczej: po co w takim razie są tramwaje dwukierunkowe??????? to jakiś problem wpuścić jeden na odcinek od Sikorskiego do ronda Gierosa??? Niech kursuje wahadłowo