Większość pojedzie rzadziej. Zmiany w rozkładach jazdy tramwajów

Od najbliższej niedzieli (9 października) obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy szczecińskich tramwajów. Większość będzie kursowała rzadziej. Ale pasażerowie kilku linii mogą liczyć nawet na poprawę, przynajmniej w godzinach szczytu.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że podstawowa częstotliwość kursowania tramwajów większości linii – 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 – wynosić będzie 15 minut zamiast dotychczasowych 12. Za to w dni powszednie w godzinach szczytu częściej kursować mają tramwaje linii 7, 10 i 12. Linia 7 – co 7-8 minut zamiast co 12, linia 10 co 15 minut zamiast co 24 (ale nadal będzie jeździć tylko w dni powszednie w godzinach szczytu), a linia 12 co 5-10 minut zamiast co 12.

Dyrektor ZDiTM Krzysztof Miler już w ubiegłym tygodniu zapowiedział „rozstrzelenie siatki tramwajów”. Tłumaczył, że jest to konieczne, bo brakuje motorniczych. Tramwaje i tak od dawna nie jeździły zgodnie z obowiązującymi rozkładami, bo wiele składów w ogóle nie pojawiało się na liniach. Zmiany w rozkładach mają spowodować, że pasażerowie będą mogli bardziej liczyć na komunikację miejską.

– Lepiej, jak coś jeździ rzadziej, ale jest pewne, że przyjedzie – tłumaczył radnym z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecina.

Do nowych rozkładów jazdy dla tramwajów zostaną dostosowane rozkłady autobusów linii: 102, 103, 106, 806 i 812. Tutaj zmiany będą dotyczyły wszystkich dni tygodnia. Linie 102 i 103 w dni powszednie pojadą: do godz. 20 co 30 minut, a po godz. 20 co 40 minut, w soboty w godz. 9-18 co 30-45 minut, w pozostałym okresie co 40 minut, w niedziele i dni świąteczne – bez zmian. Linia 106 w dni powszednie w godzinach szczytu będzie wykonywała kursy co 30 minut, w pozostałym okresie i w inne dni – bez zmian. Autobus 806 będzie kursował w dni powszednie: do godz. 20 co 15 minut, po godz. 20 co 20 minut, w soboty w godz. 9-18 co 15 minut, w pozostałym okresie co 20 minut, w niedziele i dni świąteczne – bez zmian. A 812 – w dni powszednie: w godzinach szczytu co 5-10 minut, poza godzinami szczytu co 15 minut, po godz. 20 co 20 minut, w soboty w godz. 9-18 co 15 minut, w pozostałym okresie co 20 minut, w niedziele i dni świąteczne – bez zmian. ©℗

(sag)